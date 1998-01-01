Мосгорсуд: Александр Зубков сохраняет статус олимпийского чемпиона в РФ

, 16:33 29

Решение о сохранении титула российского спортсмена и президента Федерации бобслея РФ остается в силе.

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Тема:
Олимпиада в Сочи 359 Допинговый скандал 242

Александр Зубков — спортсмен и президент Федерации бобслея России — сохраняет свой олимпийский титул на территории РФ. Мосгорсуд на очередном заседании постановил оставить в силе решение от 21 ноября 2018 года, которое защитило медали Зубкова. О постановлении суда от 11 января рассказал Интерфакс.

Зубков с большим успехом выступил на домашней олимпиаде в Сочи — российский бобслеист завоевал две награды — в двойках и четверках. Победы были омрачены в ноябре 2017-го, когда комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) признала спортсмена виновным в употреблении допинга, лишила его сочинских медалей и пожизненно отстранила от соревнований. Арбитражный суд отменил пожизненную дисквалификацию, и Зубков пропустил только игры в Пхенчхане, но прочие решения аннулировать не удалось.

Спортсмен стал бороться на уровне страны — он подал в Мосгорсуд иск о признании решения Спортивного суда неисполнимым на территории РФ и выиграл дело. Таким образом, суд признал его дважды олимпийским чемпионом, но только в России.

Последовала международная реакция: Олимпийский комитет РФ получил от МОК уведомление о том, что национальный орган должен содействовать исполнению решений Спортивного суда. Тогда российское олимпийское ведомство подало жалобу на решение Мосгорсуда по олимпийским медалям Зубкова, сославшись на возможные санкции со стороны МОК. Мосгорсуд отклонил жалобу Олимпийского комитета России 11 января, и Зубков, хоть и частично, но сохранил свои медали.

Ранее Пятый канал рассказывал об успехах российских спортсменов в 2018 году.

Тема:
Олимпиада в Сочи 359
13 дек
Международная федерация бобслея отстранила пятерых российских спортсменов
22 нояб
МОК потребует у бобслеиста Александра Зубкова вернуть олимпийское золото
21 нояб
Бобслеисту Зубкову разрешили оставить себе золото Сочи
8 окт
Воевода собирается обжаловать решение спортивного арбитража в ЕСПЧ
8 окт
Российский бобслеист признан виновным в подмене анализов на Олимпиаде в Сочи
29 авг
Американское антидопинговое агентство против восстановления РУСАДА в правах
11 мая
Следственный комитет доказал ложь Георгия Родченкова
6 апр
Лыжник Александр Легков объявил о завершении международной карьеры
18 февр
«Тем лучше» — американский вратарь прокомментировал разгромное поражение от российских хоккеистов
11 янв
Родченков будет присутствовать дистанционно на апелляциях российских спортсменов

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

17:05
Главный фигурант дела об убийстве Дениса Вороненкова похищен в Москве
16:55
Полиция нагрянула к Павлу Прилучному после сообщения об избиении жены
16:52
Живодеров предложили наказывать с 14 лет
16:42
Метель, ветер и другие аномалии — что еще ждет россиян в ближайшие дни
16:33
Мосгорсуд: Александр Зубков сохраняет статус олимпийского чемпиона в РФ
16:29
В российском МИД прокомментировали «военные меры» НАТО для спасения ДРСМД
16:26
«Чувствительная тема»: Матвиенко напомнила прокуратуре о борьбе с ростом цен
16:18
Эксперты: Новые угрозы США в адрес РФ — призыв к «сделке» по бюджету
16:17
Фото на 360°: китайский аппарат показал, как выглядит темная сторона Луны
16:06
«Девяток» яиц вместо десятка — шринкфляция в продуктовых магазинах
15:51
«Мужчина старше и при деньгах»: Астролог о будущем возлюбленном Волочковой
15:39
Видео: В Макеевке под тяжестью снега обрушился павильон, есть пострадавшие
15:26
Видео: Шесть машин и маршрутка столкнулись во Владивостоке: 16 пострадавших
15:17
В МИД прокомментировали слова Лукашенко о «потере союзника»
15:05
«Со склона в реанимацию» — Почему ватрушки на зимних горках так опасны
14:57
Муж Гагариной «слил» голую супругу в сеть — видео
14:45
Брат Криса Кельми рассказал о последней воле музыканта
14:32
В Европе растет число жертв и пострадавших от непогоды
14:12
В гибели журналистов в ЦАР виноват центр расследований Ходорковского — СКР
13:53
«Площадка останется» — автоэксперт о новом проекте экзамена на права

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьера на Пятом: Вся правда о… пищевых добавках

Смотрите на Пятом канале новый выпуск программы «Вся правда о…». Вы узнаете всю правду о пищевых добавках и сохраните здоровье! Предупрежден — значит вооружен!

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Юбилейные «Алые паруса» и две награды ТЭФИ: как прошел год Пятого канала

Российский телеканал с самой долгой историей подводит итоги 2018 года.

5-tv.ru

Реклама