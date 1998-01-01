Мосгорсуд: Александр Зубков сохраняет статус олимпийского чемпиона в РФ

Александр Зубков — спортсмен и президент Федерации бобслея России — сохраняет свой олимпийский титул на территории РФ. Мосгорсуд на очередном заседании постановил оставить в силе решение от 21 ноября 2018 года, которое защитило медали Зубкова. О постановлении суда от 11 января рассказал Интерфакс.

Зубков с большим успехом выступил на домашней олимпиаде в Сочи — российский бобслеист завоевал две награды — в двойках и четверках. Победы были омрачены в ноябре 2017-го, когда комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) признала спортсмена виновным в употреблении допинга, лишила его сочинских медалей и пожизненно отстранила от соревнований. Арбитражный суд отменил пожизненную дисквалификацию, и Зубков пропустил только игры в Пхенчхане, но прочие решения аннулировать не удалось.

Спортсмен стал бороться на уровне страны — он подал в Мосгорсуд иск о признании решения Спортивного суда неисполнимым на территории РФ и выиграл дело. Таким образом, суд признал его дважды олимпийским чемпионом, но только в России.

Последовала международная реакция: Олимпийский комитет РФ получил от МОК уведомление о том, что национальный орган должен содействовать исполнению решений Спортивного суда. Тогда российское олимпийское ведомство подало жалобу на решение Мосгорсуда по олимпийским медалям Зубкова, сославшись на возможные санкции со стороны МОК. Мосгорсуд отклонил жалобу Олимпийского комитета России 11 января, и Зубков, хоть и частично, но сохранил свои медали.

Ранее Пятый канал рассказывал об успехах российских спортсменов в 2018 году.