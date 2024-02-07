Самые яркие события Олимпийских игр-2014 в Сочи: фотогалерея

Ровно десять лет назад в курортном городе начались масштабные международные соревнования. Как это было?

Сегодня исполнилось ровно десять лет с момента проведения XXII зимних Олимпийских игр в Сочи. Международное спортивное мероприятие проходило с 7 по 23 февраля 2014 года. Как прошли состязания, кто выиграл и как изменился курортный российский город — читайте в материале 5-tv.ru.

Церемония открытия Олимпиады

На церемонии открытия было показано красочное представление «Сны о России» об истории становления России. Также, по традиции, состоялся парад стран. Официально Игры открыл президент нашей страны Владимир Путин. Завершилось мероприятие зажжением олимпийского огня и масштабным фейерверком.

Талисманами Олимпийских игр в Сочи стали сразу три персонажа — Белый мишка, Зайка и Леопард.

В программу состязаний вошли 15 зимних видов спорта. Среди них — фигурное катание, керлинг, хоккей, сноуборд. Всего в Олимпиаде участвовали сборные 88 стран.

Как показала себя сборная России

Первые зимние Олимпийские игры в России завершились победой нашей сборной в медальном командном зачете. Российские спортсмены заработали 33 медали — 13 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых.

Главный соперник России на Играх — Норвегия — завоевала 26 наград и заняла второе место. Третье место в медальном зачете досталось Канаде. Она заработала 25 наград.

Как Игры отразились на Сочи

После зимних Олимпийских игр 2014 года город заметно преобразился. Для проведения состязаний было построено свыше десяти спортивных объектов. Одной из главных достопримечательностей Сочи по сей день остается Олимпийский парк (Олимпийская деревня). На этой территории находятся главные спортивные сооружения, на которых проводились соревнования, а также церемонии открытия и закрытия Игр.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что миллиардер Питер Тиль организует Олимпийские игры для спортсменов на допинге.