Историческое наследие в кошельке: в чем настоящая ценность памятных монет

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова Эксклюзив 1 095 0

Историк Бабаев: монеты, посвященные олимпиаде в Сочи, стоят три миллиона рублей

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Каллиников; Прокофьев Вячеслав / ТАСС; 5-tv.ru

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Олимпиада в Сочи

На Украине выпустили монеты, посвященные борщу. Но какие колоссальные суммы могут скрываться за памятной монетой?

На Украине нашли очередной повод для гордости. В этот раз им стал… борщ, который было решено увековечить по-настоящему серьезным образом — выпустив коллекционную монету. Чеканки в количестве 555 штук с изображением украинского борща выпустил Нацбанк.

Наследие ЮНЕСКО

Нацбанк Украины выпустил монеты с изображением борща и в ближайшее время планирует продавать их через интернет. Информация об этом появилась на официальном сайте организации. Кстати, по настоянию Украины ЮНЕСКО признало-таки борщ объектом культурного наследия еще в прошлом году.

На новых монетах изображена женщина во время приготовления блюда. На оборотной стороне — изображение тарелки с супом. Номинал — десять гривен, то есть чуть менее 27 рублей.

Ценность памятных монет

По словам историка, доктора филологических наук Кирилла Бабаева, настоящую уникальность монете придают тираж, металл, из которого они изготовлены, и памятное событие. Как специалист объяснил в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru, самыми редкими  являются монеты из драгоценных металлов. Потому что их всегда выпускают ограниченным тиражом и, естественно, стоимость их составляет достаточно внушительную сумму.

Важный повод

В РФ такие монеты выпускаются достаточно часто, обычно они приурочены к какой-то памятной дате, то есть, грандиозному событию, а также иногда посвящаются городам и достопримечательностям.

«Самыми дорогими являются золотые монеты», — подчеркивает Бабаев.

«Сочинские» монеты

Памятные монеты, посвященные Олимпийским играм 2014 года в Сочи, эксперт называет достаточно дорогими, ведь при их изготовлении использовались драгоценные металлы.

«За ними тогда охотились», — говорит специалист.

Это при том, что стоимость «сочинских монет» насчитывала порядка двух-трех миллионов рублей.

Юбилей Центробанка России

Еще одной по-настоящему памятной монетой является для России чеканка, выпущенная на 150-летие Центробанка РФ. Одна такая юбилейная монета, по словам Бабаева, сейчас на рынке стоит порядка 25 миллионов рублей. Ограниченный тираж был выпущен в 2010 году в количестве 50 экземпляров.

В честь сберегательного дела

Еще одна весьма дорогая монета, выпущенная в РФ, приурочена к 160-летию сберегательного дела в России. Как отмечает специалист, ее стоимость — около 20 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как будут выглядеть новые банкноты в тысячу и пять тысяч рублей.

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