«Видно бойкотирование»: как МОК превращается в инструмент политики Запада

Международный олимпийский комитет лишь на словах «вне политики», но на деле ведет себя иначе.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал Международный олимпийский комитет (МОК) почти готовым инструментом продвижения политики Запада, который нарушает собственную хартию. Такое мнение глава российского внешнеполитического ведомства высказал в интервью изданию ТАСС.

Избирательность принципов

Сергей Лавров считает, что президент МОК Томас Бах своей позицией превращает МОК в инструмент в руках Запада. Министр указал на очевидные нарушения организации, которая всегда утверждала, что «спорт вне политики».

«МОК уже использует ситуацию вокруг Украины для того, чтобы грубо и прямо нарушать олимпийскую хартию. При этом отстраняя большинство наших спортсменов от состязаний, делая в качестве какого-то огромного позитивного шага исключения для определенных видов спорта, для определенных возрастных групп, в нейтральном статусе, без флага, без гимна. Бах не раз заявлял, что олимпийскую хартию надо уважать, но, мол, не до такой же степени», — указал Лавров.

Уже давно в руках Запада?

Как отмечает политолог Антон Бредихин в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru, тот факт, что МОК давно стал инструментом в руках Запада, подтверждается его поведением еще во время проведения олимпиад на территории нашей страны. Речь, разумеется, об играх в Москве в 1980 году и в Сочи в 2014.

«Было видно бойкотирование. Вся эта информационная компания против нашей страны. Манипулирование со стороны чиновников МОК», — считает эксперт.

Политолог отмечает, что в тех случаях российская дипломатия умело лавировала в отношениях с организацией.

Смена риторики

По мнению Бредихина, сейчас настало время по-настоящему жестких мер.

«Россия может приостановить полностью членство в организации, потому как нам запрещено выступать под нашим флагом, и, соответственно, наши олимпийцы фактически являются вне поля взаимоотношений с Российской Федерацией, именно выступая на тех или иных играх», — объясняет специалист.

Что Россия покинет МОК — вполне реалистичный вариант, считает эксперт. Конечно, в дальнейшем возможно будет вернуться, но уже на других условиях и точно не в ближайшее время.

Альтернатива есть

Что касается развития спорта и участия в международных соревнованиях, по мнению специалиста, у России есть масса альтернатив.

«Россия будет переориентироваться на различные спортивные мероприятия Азии, иметь свой вектор, проводить, возможно, альтернативные олимпийским играм мероприятия — это вполне реалистично. И я уверен, что большая часть земного шара будет участвовать в данных мероприятиях», — убежден специалист.

Бредихин не исключает, что можно задуматься, для чего вообще России нужен МОК, если наша страна в силах сама создать более конкурентную среду и организацию.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что надежда на участие российских спортсменов в Олимпиаде-2024 сохраняется.