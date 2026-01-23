«Только за золотом»: единую олимпийскую форму представили в России

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 27 0

В новой экипировке наши спортсмены могут выступить уже на ближайших международных соревнованиях, где им разрешено участвовать с флагом и гимном.

Форма сборной России 2026 год

Фото: пресс-служба Bosco

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Олимпиада в Сочи

Была представлена единая форма олимпийской сборной России

Сборные команды России по всем спортивным дисциплинам впервые за всю историю выступят в единой экипировке. Новую линейку формы под названием «Золотое наследие» представил бренд Bosco. 23 января коллекцию на фабрике в Калужской области лично осмотрел министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

Фото: Пресс-служба Bosco

«Будет единый бренд — команда России. До этого он принадлежал Олимпийскому комитету, и он не передавался Минспорту. Россия на соревнования всегда ездит только за золотом», — отметил Дегтярев.

Министр также добавил, что в этой коллекции можно увидеть мотивы национальной формы, в которой спортсмены представляли нашу страну на других крупных соревнованиях. Например, на Олимпиаде в Ванкувере в 2010 году и в играх на родной земле в Сочи-2014 и в Москве-1980.

Фото: Пресс-служба Bosco

В новой форме российские спортсмены могут отстаивать честь страны уже на ближайших международных соревнованиях, куда наших атлетов допустили с флагом и гимном РФ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Российских тяжелоатлетов допустили до международных турниров с флагом и гимном РФ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Олимпиада в Сочи
17 июл
Дегтярев: Россия планирует провести Олимпийские игры
7 февр
Экспозицию в честь десятилетия Игр в Сочи открыли на выставке «Россия»
7 февр
«Праздник спорта и духа»: Путин о десятилетии проведения Олимпийских игр в Сочи
7 февр
Самые яркие события Олимпийских игр-2014 в Сочи: фотогалерея
3 окт
Историческое наследие в кошельке: в чем настоящая ценность памятных монет
29 сент
«Видно бойкотирование»: как МОК превращается в инструмент политики Запада
14 окт
Вице-премьер РФ Чернышенко подвел итоги Олимпиады в Сочи
2 июн
Корпус для занятий спортом открылся в образовательном центре «Сириус» в Сочи
26 февр
«Говорил, шанс есть»: спортсменка Мария Чаадаева о мошенничестве доктора Блюма
26 февр
СК РФ добивается выдачи задержанного в Испании Евгения Блюма — видео
-12° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
75.92
-0.12 89.06
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:18
«Только за золотом»: единую олимпийскую форму представили в России
22:11
Эстония лишилась ЧЕ по фехтованию из-за отказа пускать россиян и белорусов
21:59
Счет шел на секунды: в Дагестане восьмилетний мальчик спас провалившегося под лед друга
21:46
Молочная смесь Nestle могла стать причиной гибели двух новорожденных во Франции
21:27
«Будем учитывать»: компания Rendez-Vous прокомментировала скандальный пресс-тур
21:08
«Абьюзер, расстаемся!»: Юлия Хлынина о правиле сохранения семьи

Сейчас читают

«Комическая и фантастическая»: умерла звезда сериала «Моя прекрасная няня» Елена Торшина
«Это глупые женщины»: Сергей Бурунов о мужских слезах
Время переосмысления: таро-прогноз на неделю с 26 января по 1 февраля
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026