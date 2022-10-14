Вице-премьер РФ Чернышенко подвел итоги Олимпиады в Сочи

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 106

Вице-премьер РФ Чернышенко: 98 человек из 12 стран стали призерами II Международной олимпиады по финансовой безопасности

Фото, видео: rosfinolymp.ru; 5-tv.ru

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Тема:
Олимпиада в Сочи

Олимпиада проводится ежегодно по поручению президента России Владимира Путина.

В Сочи сегодня награждают победителей Международной олимпиады по финансовой безопасности. В «Сириусе» собрались 500 финалистов: старшеклассники и студенты из России, стран СНГ и БРИКС. На Олимпиаду приехали учащиея из Индии, Бразилии, ЮАР, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Для победы им надо было найти мошенников в интернете, проверить операции с криптовалютой, противостоять психологическому давлению. Была даже имитация реального финансового расследования, которое проводилось совместно с экспертами Росфинмониторинга.

«Будет 97 победителей, из которых 27 школьников, остальные студенты. Важно, что 80 победителей — это россияне. Но нужно отметить, что международная география расширяется. Мы сегодня общались с коллегами из разных стран, они проявили огромный интерес к расширению этой программы», — сказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Победители и призеры Олимпиады смогут получить льготы при поступлении в ВУЗы, а также возможность стажировки в Росфинмониторинге и других организациях финансового сектора.

Тема:
Олимпиада в Сочи
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