«Праздник спорта и духа»: Путин о десятилетии проведения Олимпийских игр в Сочи

Путин поздравил россиян с 10-летием проведения Олимпийских игр в Сочи
Фото: © РИА Новости / Антон Денисов
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Президент отметил, что именно в этом курортном городе были построены уникальные спортивные объекты. А проведение соревнований такого рода были мечтой для граждан России.
Президент России Владимир Путин поздравил россиян с десятилетием проведения Олимпийских игр в Сочи. Именно 7 февраля 2014 года там был зажжен олимпийский огонь, отмечается в телеграмме российского лидера.
«Дорогие друзья! Десять лет назад, 7 февраля 2014 года, здесь, в Сочи, был зажжен олимпийский огонь. Поздравляю вас с десятилетием этого яркого, незабываемого события», — заявил Путин.
Президент подчеркнул, что страна готовилась к этому масштабному событию и осуществила мечту россиян — XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры прошли на самом высоком уровне. В Сочи были построены уникальные спортивные объекты и необходимая инфраструктура, которые используются и сегодня.
Соревнования, таким образом, стали праздниками спорта и дружбы, торжества силы духа, характера и воли, добавил Путин.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о самых ярких событиях Олимпийских игр-2014 в Сочи.
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