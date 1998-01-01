Мощные взрывы прогремели в западной части Дамаска в районе международного аэропорта ближе к полуночи в пятницу, 11 января.

По данным сирийского гостелеканала Ikhbariya, это была атака израильских самолетов. При этом ТАСС передает, что ПВО Сирии удалось ее отразить и сбить несколько целей.

Национальные СМИ арабской республики уточняют, что в результате авианалета ущерб был нанесен складу в районе столичной воздушной гавани, но на работу аэропорта атака Израиля не повлияла.

Как ранее сообщал Пятый канал, авиаудар Израиля по Сирии в конце декабря, согласно заявлению Минобороны РФ, создал угрозу для пассажирских самолетов, заходящих на посадку в аэропорты Бейрута и Дамаска.