Район международного аэропорта Дамаска атаковали ВВС Израиля — видео

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Сообщается, что на работу международного аэропорта, вблизи которого прогремели взрывы, это не повлияло.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Facebook @sana.video.service

Мощные взрывы прогремели в западной части Дамаска в районе международного аэропорта ближе к полуночи в пятницу, 11 января.

По данным сирийского гостелеканала Ikhbariya, это была атака израильских самолетов. При этом ТАСС передает, что ПВО Сирии удалось ее отразить и сбить несколько целей. 

Национальные СМИ арабской республики уточняют, что в результате авианалета ущерб был нанесен складу в районе столичной воздушной гавани, но на работу аэропорта атака Израиля не повлияла.

Как ранее сообщал Пятый канал, авиаудар Израиля по Сирии в конце декабря, согласно заявлению Минобороны РФ, создал угрозу для пассажирских самолетов, заходящих на посадку в аэропорты Бейрута и Дамаска.

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