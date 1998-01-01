Украинские раскольники захватили храм УПЦ на западе страны

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Инцидент произошел в воскресенье 13 января в селе Красноволя Волынской области.

Фото: Censor.net.ua

Сторонники новой украинской церкви устроили рейдерский захват Свято-Михайловского храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Волынской епархии.

13 января религиозные активисты сорвали богослужение, заблокировав вход в храм в селе Красноволя. Они отказались впускать настоятеля, а также управляющего епархией. После этого, сторонники неканонической церкви привезли другого священника, объявив его своим новым настоятелем.

Представители местной власти уже поддержали захват храма. На странице главы районной администрации в Facebook появилось сообщение, где говорится о «переходе сельской общины в Православную церковь Украины».

Ранее Пятый канал сообщал, что из Киево-Печерской лавры украли ценные иконы.

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