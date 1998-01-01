Один человек погиб в результате взрыва газа в Ростовской области

Один человек погиб в результате взрыва газа в многоквартирном доме на улице Хабарова в городе Шахты в Ростовской области. Из квартир спасены пятеро жителей подъезда.

Как сообщили в МЧС, в ходе спасательной операции живым достали одного грудного ребенка и его маму. Число тех, кто может находиться под завалами обрушившихся квартир, увеличилось до семи человек.

Спасатели продолжают работать не месте происшествия. На место ЧП выехал глава области Василий Голубев. В готовность приведены отряды центров «Лидер» и «Центроспас». Также приведена в готовность авиация.

Для жителей дома организован пункт временного размещения.

Предварительно, хлопок произошел на девятом этаже кирпичного дома, что привело к обрушению квартир в подъезде с девятого по седьмой этажи.