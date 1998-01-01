Представитель Ивлеевой прокомментировал иск на 50 миллионов рублей

, 0:54 Интервью 66

Аналогичные требования заявитель предъявил также блогеру Юрию Дудю.

Фото, видео: Пятый канал, Instagram @nastyaivleeva

Представитель телеведущей и блогера Анастасии Ивлеевой в интервью Пятому каналу сообщил, что пока ее адвокаты не получали официального искового сообщения.

— Далее следим, — завил он.

Позднее РИА Новости все же был подтвержден факт получения иска. Что касается Юрия Дудя, то пока его представители никак не прокомментировали ситуацию.

Ранее сообщалось, что в Мещанский суд Москвы поступило исковое заявление от некоего Бестаева А. А., который требует с Ивлеевой и блогера Юрия Дудя по 50 миллионов рублей. По мнению истца, в ходе интервью, которое дала ведущая блогеру был сделаны заявления, оскорбляющие честь и достоинство.

Мужчина также требует удалить из сети данный выпуск, который был опубликован на Youtube 21 августа 2018 года. На своей странице в социальной сети Бестаев озвучил, что именно его оскорбило в вышеуказанной беседе.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

1:14
Картину, приписываемую Микеланджело, украли в Бельгии
1:03
Boeing-777 вернулся из Манчестера в Абу-Даби из-за возможного взрыва на борту
0:54
Представитель Ивлеевой прокомментировал иск на 50 миллионов рублей
0:49
Антарктида тает с каждым годом все быстрее — исследование
0:30
Депутаты предложили устанавливать системы контроля газа в многоквартирных домах
0:15
Причиной пожара в Киево-Печерской лавре мог быть поджог
0:01
Евгений Миронов стал отцом, благодаря суррогатной матери
23:49
В Подмосковье найден некрополь с артефактами, которым 4,5 тысячи лет
23:35
В Шахтах продолжают искать четверых жителей в разрушенном доме
23:34
Украина надеется построить автобан и подобраться к польским портам
23:20
Виктория Лопырева предложит губернатору создать фонд для пострадавших в Шахтах
23:09
Видео: Багги Сергея Карякина перевернулся на спецучастке «Дакар-2019»
22:53
«Мягкая» посадка: Парашютист приземлился посреди дороги в Сочи — видео
22:45
Кайли Дженнер «отомстила» яйцу за побитый рекорд в сети — Видео
22:38
Председатель Евросовета Туск принял участие в акции памяти убитого мэра Гданьска
22:23
Юлию Тимошенко назвали в сети близнецом Волочковой
22:08
Пользователи сети принимают лысую собаку за статую — видео
21:51
Видео: пожар в Киево-Печерской лавре ликвидирован
21:45
Войти в WhatsApp станет возможно по отпечатку пальца
21:33
Видео: в Китае мужчина атаковал с ножом прохожих

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

14 янв

Иск на 100 миллионов рублей подали против Юрия Дудя и Анастасии Ивлеевой

21 января — День инженерных войск России
25 января — День штурмана ВМФ России
27 января — день снятия блокады Ленинграда
27 января — Международный день без интернета

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьеры-2019 на Пятом канале

Пятый канал активно развивает собственное производство сериального контента. В 2019 году телезрителей ждут многочисленные премьеры.

5-tv.ru

Цифры дня

Зрители смотрят вечерние новости на Пятом

9 января жители московского региона в категории «Все 25-59» выбрали для вечернего телесмотрения программу «Известия» на Пятом. Это принесло каналу долю 8,4% и первое место среди всех федеральных телеканалов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Как изменился топ-5 популярных каналов по итогам года

Используя данные исследовательской компании Mediascope РБК проанализировал телевизионные предпочтения россиян, проживающих в городах с населением от 100 тыс. человек, за прошедший 2018 год.

5-tv.ru

Реклама