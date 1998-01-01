Представитель Ивлеевой прокомментировал иск на 50 миллионов рублей

Представитель телеведущей и блогера Анастасии Ивлеевой в интервью Пятому каналу сообщил, что пока ее адвокаты не получали официального искового сообщения.

— Далее следим, — завил он.

Позднее РИА Новости все же был подтвержден факт получения иска. Что касается Юрия Дудя, то пока его представители никак не прокомментировали ситуацию.

Ранее сообщалось, что в Мещанский суд Москвы поступило исковое заявление от некоего Бестаева А. А., который требует с Ивлеевой и блогера Юрия Дудя по 50 миллионов рублей. По мнению истца, в ходе интервью, которое дала ведущая блогеру был сделаны заявления, оскорбляющие честь и достоинство.

Мужчина также требует удалить из сети данный выпуск, который был опубликован на Youtube 21 августа 2018 года. На своей странице в социальной сети Бестаев озвучил, что именно его оскорбило в вышеуказанной беседе.