Владимир Путин обратил внимание АСИ на реализацию нацпроектов

Агентство Стратегических Инициатив (АСИ) выпустило прогноз, в котором заявило об уходе с рынка труда 56 профессий, что может стать хорошим стимулом для изменений в дополнительном, а также среднем профессиональном образовании. И об этом во вторник, 16 января, говорил президент на наблюдательном совете агентства. Путин призвал экспертов АСИ активнее участвовать в реализации нацпроектов. Особенно тех, которые касаются улучшения деловой среды и преобразований в соцсфере.

— Следует оказать содействие предпринимателям, которые берут на себя вопросы благоустройства, сохранения исторического наследия, организации общественных пространств, досуга, спорта и туризма. Словом, готовы участвовать в решении важнейших национальных задач, в создании комфортной, современной среды для жизни в городах и населенных пунктах, — сказал Путин.

Президент подвел итоги семилетней деятельности АСИ: Поддержано 350 конкретных проектов, за которыми реальные рабочие места, технологии, передовые продукты. Некоторые разработки отечественных производителей президенту показали на выставке агентства. Там был прототип беспилотного комбайна, инновационный прибор для забора крови и много чего еще. Главе государства подарили хоккейную клюшку из углепластика и стекловолокна с надписью Россия. Качество превосходное, цена — на четверть ниже зарубежных аналогов. Производители планируют наладить экспорт этого спортивного инвентаря в Германию, Финляндию, Латвию, Эстонию и другие хоккейные страны.