Новый мультимиллионер из Екатеринбурга просто забыл, что купил билет

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Николай и Ольга Мирошниченко покупают лотерейные билеты всю жизнь и это стало для них вполне привычным делом. Даже победный они купили на забытый с лета выигрыш.

Фото, видео: Пятый канал

Невероятное везение: Водитель из Екатеринбурга выиграл в супер-лотерею полмиллиарда рублей! Победителя искали с первого января.

Все это время 35-летний Николай Мирошниченко и не подозревал, что стал мультимиллионером, — про купленный билет он просто забыл.

Вместе с супругой Ольгой (она — водитель трамвая), они играют всю жизнь, со дня свадьбы, и удача им уже улыбалась неоднократно. Принесший баснословный выигрыш билет, как рассказала женщина, был куплен на выигрыш, забытый еще с лета.

— Перед Новым годом я возвращалась из магазина и решила поменять билет на новый. Продавец лотерейного киоска предложила мне на выбор несколько, — вспоминает Ольга.

Сейчас пара решила, что первым делом погасит ипотеку. А также впервые в жизни отправится за границу.

К слову, вторые полмиллиарда выиграл житель Петербурга, но он за выигрышем пока не явился.

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