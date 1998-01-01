Президент РФ Владимир Путин в интервью сербским изданиям «Политика» и «Вечерние новости» прокомментировал выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Российский лидер назвал планы Вашингтона очередным звеном в цепочке односторонних действий, которые усиливают общую атмосферу конфронтационности и недоверия.
—
Президент добавил, что Москва будет реагировать на развертывание американских ракет, которые угрожают безопасности государства. При этом Россия не заинтересована в новой гонке вооружений и открыта для диалога по сохранению Договора.
Ранее Пятый канал рассказывал, как Владимир Путин прокомментировал церковный раскол на Украине.