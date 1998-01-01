Президент РФ Владимир Путин в интервью сербским изданиям «Политика» и «Вечерние новости» прокомментировал выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Российский лидер назвал планы Вашингтона очередным звеном в цепочке односторонних действий, которые усиливают общую атмосферу конфронтационности и недоверия.

— США фактически ведут линию на демонтаж системы международных соглашений в сфере контроля над вооружениями, которые связывают им руки в наращивании военного потенциала , — пояснил Путин.

Президент добавил, что Москва будет реагировать на развертывание американских ракет, которые угрожают безопасности государства. При этом Россия не заинтересована в новой гонке вооружений и открыта для диалога по сохранению Договора.

Ранее Пятый канал рассказывал, как Владимир Путин прокомментировал церковный раскол на Украине.