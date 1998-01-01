На фоне трагедий в Магнитогорске и Шахтах в России активизировались мошенники

На фоне трагедий в городе Шахты и Магнитогорске активизировались мошенники. Аферисты представляются сотрудниками газовых служб, ходят по квартирам и предлагают людям оборудование, которое якобы спасет их от утечек топлива. Но, по словам экспертов, все это — бесполезный хлам.

Так, некий сигнализатор загазованности, за который просят почти семь тысяч рублей, улавливает только крупные потери газа. Обманутых уже сотни, это, как правило, пенсионеры. Подобные случаи зафиксированы в Нижнем Новгороде, Челябинске, Перми и Омске. В местных газовых службах напомнили жителям, что при проверке безопасности оборудования в квартирах, их сотрудники не предлагают платных услуг.

Трагедии в Магнитогорске и Шахтах: специалисты анализируют, как избежать подобного в будущем

На данный момент спасатели продолжают разбор завалов на месте частичного обрушения подъезда на восьмом и девятом этажах в Шахтах после взрыва бытового газа в одной из квартир. Число жертв — два человека. Остается неизвестной судьба еще троих жителей разрушенных квартир.