«Цепная реакция»: при малейшей угрозе от газа отключают целые дома

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Две произошедшие трагедии за месяц в Магнитогорске и Шахтах породили повсеместную проверку по стране, появление мошенников и вследствие этого страх граждан открывать двери официальным газовщикам.

Фото, видео: Пятый канал, www.globallookpress.com

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Взрыв газа в Шахтах 23 Взрыв в Магнитогорске 80

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Видео: Разрушенный взрывом газа в Шахтах дом с высоты птичьего полета

Число погибших при взрыве газа в Шахтах выросло до четырех. Разбор завалов продолжается. 16 января в Ростовской области объявлен Днем траура. Трагедия породила цепную реакцию: под видом газовиков стали чаще приходить мошенники, и в то же время опасаясь обмана, люди стали реже открывать настоящим газовикам. Неудивительно, что в некоторых городах от греха подальше при малейшей угрозе уже отключают целые подъезды и даже дома — замкнутый круг.

— Мы вынуждены были поменять газовые плиты, которые у нас согласованы, на электрические, — рассказал собственник квартиры Валерий Фенько.

Газифицированная квартира в центре Петербурга, но без газа. И все благодаря новому соседу — говорят жильцы этого подъезда. Купил летом огромную мансарду, и началось.

— Изменил конструкцию кровли и закрыл капитальную стену своей кровлей, при этом снеся две вентиляционные шахты, — объяснил Фенько.

До заезда «замечательного соседа» по фамилии Цыпкин крыша дома выглядела совсем иначе. Две трубы вентиляции, очевидно, не вписывались в дизайнерский концепт 365-метровой мансарды.

Газовая труба есть, заходит в подъезд — а дальше перекрытый вентиль. Сейчас весь подъезд без газа. Но правда последние месяцы жильцы им принципиально не пользовались — на газовых колонках срабатывали предохранители от избытка угарного газа.

Собственника мансарды обязали до 30 января вентиляцию вернуть на место. Но вот будет ли он это делать? На звонки, например, он принципиально не отвечает.

Пока сосед игнорировал любое общение, подъезд копил угарный газ. Если бы газовщики не перекрыли трубу, известно, чем бы это могло закончиться.

Только в этом году уже две трагедии от взрыва газа. В Шахтах, под завалами сегодня еще нашли погибших, в Магнитогорске до сих пор разбирают руины. Но нашлись и те, кто решил заработать на чужом несчастье. За «липовые» приборы и внеплановые проверки пенсионеры платят втридорога. В Камышине Волгоградской области трое мужчин за несколько часов обогатились на 85 тысяч рублей. Злоумышленники якобы замеряли уровень угарного газа.

— После этого лжегазовики якобы находили нарушения в эксплуатации приборов и требовали оплатить штраф, для чего камышанам необходимо было поехать в город Волгоград, где находился центральный офис. Зная, что подобные передвижения для пожилых людей обременительны, мужчины предлагали оплатить необходимую сумму на месте, — поделился заместитель начальника Главного управления МВД России по Волгоградской области.

После пары-тройки визитов таких газовщиков, люди настоящим специалистам двери открывать не спешат. Жильцы имеют на это полное право, хотя эксперты считают: дело все-таки в ответственности всех сторон.

— Возложили почему-то на управляющую компанию организацию вот этих проверок технического состояния, но она в этом не заинтересована. Таким образом, получается очень разрозненная вещь. Я отвечаю , но не понимаю, как эксплуатировать и как допускать — кто-то отвечает за какие-то проверки, — прокомментировал ситуацию президент компании «Городской центр экспертиз» Александр Москаленко.

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На фоне трагедий в Магнитогорске и Шахтах в России активизировались мошенники

В ряде регионов уже объявили о масштабной ревизии газового оборудования, а в Думе предложили сразу несколько инициатив: от полного запрета газа в многоквартирных домах до обязательной установки сигнализаторов.

— Эти установки будут ставиться как в отдельных квартирах, так и в доме в целом. Финансирование предполагается за счет средств капитального ремонта, — рассказал о нововведениях депутат Государственной Думы РФ Михаил Емельянов.

Подобные предложения обсуждались после каждой крупной трагедии, связанной с газом. Но пока, получается, наша безопасность только в наших руках.

Ранее Пятый канал сообщал, что число жертв, погибших в Ростовской области, увеличилось до четырех человек.

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