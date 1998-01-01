Видео: В Шахтах проходит траурная панихида по погибшим в результате взрыва газа

, 13:17 Эксклюзивное видео 153

Церемония началась в 12 часов по местному времени и проходит рядом с местом ЧП.

Фото, видео: Пятый канал

Тема:
Взрыв газа в Шахтах 26

Траурная панихида по погибшим при частичном обрушении девятиэтажного дома в городе Шахты Ростовской области началась в среду, 16 января, в 12 часов.

Люди приносят цветы. Многие, даже посторонние люди, восприняли трагедию как личное горе. Сегодняшний день в Шахтах объявлен траурным.

Спустя почти ровно двое суток после хлопка бытового газа в квартире на девятом этаже в жилом доме на улице Хабарова в городе Шахты Ростовской области утром, в среду, 16 января, было найдено тело пятой погибшей. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Известно, что жертвами ЧП стали мама спасенного ребенка, пожилая учительница и семья из трех человек — родители и 23-летняя девушка, тело которой достали последней.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье — «Причинение смерти по неосторожности».

Ранее Пятый канал сообщил о завершении поисковой операции в Шахтах.

Тема:
Взрыв газа в Шахтах 26
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