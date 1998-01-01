В Брюсселе требуют от Лондона четкого ответа о дальнейших действиях по Brexit

В Брюсселе горячо обсуждают ситуацию, сложившуюся вокруг выхода Великобритании из Евросоюза. В Европарламенте пытаются предусмотреть все возможные варианты. Эксперты сходятся во мнении, что развод, который готовился почти два года, все же состоится, но Лондон рискует остаться без сделки. В Брюсселе выражают надежду на то, что Британия примет разумное решение.

— Мы с уважением относимся к дебатам в британском парламенте и пока слишком рано оценивать последствия вчерашнего голосования. Но мы хотим ясности: пусть Лондон пояснит, какими будут дальнейшие действия. Нашим абсолютным приоритетом остается организованный выход Великобритании из ЕС. Но мы готовимся к любому сценарию. В том числе, без сделки, — заявил главный переговорщик по Brexit от ЕС Мишель Барнье.

Как ранее сообщал Пятый канал, риск неконтролируемого выхода Великобритании из ЕС возник во вторник, 15 января, когда парламент отверг согласованное в ноябре Лондоном и Брюсселем соглашение по Brexit.