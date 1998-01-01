«Обсужу с адвокатами»: Бобслеист Зубков подумывает над апелляцией

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Спортсмен ожидает перевода документа о дисквалификации на русский язык. После этого спортсмен примет решение, будет ли подавать апелляцию.

Фото: РИА Новости / Владимир Астапкович

Тема:
Олимпиада в Сочи 360 Допинговый скандал 245

Президент Федерации бобслея России Александр Зубков намерен дождаться документа о своей дисквалификации на русском языке и только после этого вместе с адвокатом решит, будет ли обжаловать решение Международной федерации в арбитражном суде.

— Я должен сначала получить документ, который будет переведен на русский язык, и после этого обсужу все с адвокатами и приму дальнейшее решение, — сказал Зубков, отвечая на вопрос о возможной подаче апелляции. — Я не хотел бы комментировать решение, не увидев его. Надеемся, что быстро, профессионально переведут, я ознакомлюсь с решением, и после этого можно будет о чем-то говорить — заявил Зубков в интервью телеканалу «360».

Как ранее сообщал Пятый канал, Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) в среду, 16 января, вынесла решение о дисквалификации российских бобслеистов Александра Зубкова, Ильвира Хузина, Алексея Пушкарева и Александра Касьянова нарушение антидопинговых правил во время зимних Олимпийских игр — 2014 в Сочи.

Это подразумевает отстранение как от спортивной, так и от административной деятельности, связанной с бобслеем. Кроме этого, аннулируются все спортивные результаты, показанные на соревнованиях с февраля 2014 года.

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