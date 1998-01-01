«Нечистоплотная игра»: США планируют выйти из ДРСМД в ближайшее время

Соединенные Штаты планируют прекратить соблюдение обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 2 февраля 2019 года. Об этом сообщила замгоссекретаря США по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон. Дипломат заявила, что решение вступит в силу, если Россия не предоставит доказательств исполнения соглашения.

В Вашингтоне отметили, что новые обстоятельства влекут возможность для разработки ранее запрещенных видов вооружений.

— Приостановка означает, что мы приостанавливаем наши обязательства в рамках договора​​​. Это означает, что мы можем вести исследования и разработку систем, которые ранее не были разрешены договором, — пояснила замгоссекретаря США.

В Москве уверены, что Дональд Трамп уже давно принял решение о разработке нового оружия и не откажется от выхода из ДРСМД. Свое мнение на этот счет высказал заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

— Все понимают, что сейчас уже идет нечистоплотная игра. Требования Соединенных Штатов смешны, они указывают на конкретную ракету. Россия в ответ предлагает приехать и ознакомиться с ней, с ее характеристиками. США отказываются, — приводит слова политика RT.

Сенатор отметил, что Россия готова к такому развитию ситуации и способна обеспечить свою безопасность. Джабаров считает, что США надеются получить геополитические преимущества, благодаря выходу из ДРСМД, однако, по его мнению, это «лишено всякого смысла».

Ранее Пятый канал сообщал, что Россия продолжит работать над спасением Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Воздействовать на Вашингтон в этом вопросе Европу призвал министр иностранных дел России Сергей Лавров.