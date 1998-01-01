«Нечистоплотная игра»: США планируют выйти из ДРСМД в ближайшее время

, 1:29 27

Замгоссекретаря США Андреа Томпсон сообщила о решении Штатов приостановить соблюдение обязательств по договору 2 февраля.

Фото: www.globallookpress.com

Соединенные Штаты планируют прекратить соблюдение обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 2 февраля 2019 года. Об этом сообщила замгоссекретаря США по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон. Дипломат заявила, что решение вступит в силу, если Россия не предоставит доказательств исполнения соглашения.

В Вашингтоне отметили, что новые обстоятельства влекут возможность для разработки ранее запрещенных видов вооружений.

— Приостановка означает, что мы приостанавливаем наши обязательства в рамках договора​​​. Это означает, что мы можем вести исследования и разработку систем, которые ранее не были разрешены договором, — пояснила замгоссекретаря США.

В Москве уверены, что Дональд Трамп уже давно принял решение о разработке нового оружия и не откажется от выхода из ДРСМД. Свое мнение на этот счет высказал заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

— Все понимают, что сейчас уже идет нечистоплотная игра. Требования Соединенных Штатов смешны, они указывают на конкретную ракету. Россия в ответ предлагает приехать и ознакомиться с ней, с ее характеристиками. США отказываются, — приводит слова политика RT.

Сенатор отметил, что Россия готова к такому развитию ситуации и способна обеспечить свою безопасность. Джабаров считает, что США надеются получить геополитические преимущества, благодаря выходу из ДРСМД, однако, по его мнению, это «лишено всякого смысла».

Ранее Пятый канал сообщал, что Россия продолжит работать над спасением Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Воздействовать на Вашингтон в этом вопросе Европу призвал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Читайте также

Пятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях

Последние новости

2:58
Видео: В Ленобласти загорелся склад оконного производства
2:39
Прошла любовь, завяли помидоры: Маликова заявила о разрыве с сыном миллиардера
2:10
«Я так соскучилась»: Волочкова передумала жить на Мальдивах и вернулась в Москву
2:00
Неразумные чиновники: в Белгородской области у ветерана забрали подарки
1:51
Лановому — 85: в Госдуме предложили дать актеру звание Героя России
1:29
«Нечистоплотная игра»: США планируют выйти из ДРСМД в ближайшее время
1:28
«Почему они все-таки не гаденыши?»: Собчак рассказала, зачем нужны дети
1:03
На расселение дома в Магнитогорске потребуется более миллиарда рублей
0:53
В Москве задержан гендиректор производителя водки «Пять озер»
0:31
Астролог рассказала, как пережить зловещую «кровавую» луну
0:15
Видео: дерзкие блогеры перекрыли три полосы Арбата для съемок клипа
0:07
В Москве умер продюсер «Дозоров», «Высоцкого» и «Иронии судьбы. Продолжение»
0:02
Второй заход: Лазарев является главным претендентом на «Евровидение» от РФ
23:47
«Сколько не воспитывай!»: Дочери Шукшиной заплатили два миллиона за шоу Малахова
23:28
Жители Уэстбрука спорят о происхождении огромного ледяного диска на реке
23:16
«Охотники за привидениями» вернулись: вышел тизер новой части знаменитого фильма
23:07
De Morgen: самолет с генсеком ООН сбил над Африкой в 1961 году бельгийский летчик
23:01
Мэй преодолела вотум недоверия и готовит альтернативный план по Brexit
22:56
«Ради мирового господства»: уфолог разглядел в «лице инопланетянина» Трампа
22:45
Видео: Тонны подсолнечного масла ярким пламенем полыхают под Львовом

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьеры-2019 на Пятом канале

Пятый канал активно развивает собственное производство сериального контента. В 2019 году телезрителей ждут многочисленные премьеры.

5-tv.ru

Цифры дня

Зрители смотрят вечерние новости на Пятом

9 января жители московского региона в категории «Все 25-59» выбрали для вечернего телесмотрения программу «Известия» на Пятом. Это принесло каналу долю 8,4% и первое место среди всех федеральных телеканалов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Как изменился топ-5 популярных каналов по итогам года

Используя данные исследовательской компании Mediascope РБК проанализировал телевизионные предпочтения россиян, проживающих в городах с населением от 100 тыс. человек, за прошедший 2018 год.

5-tv.ru

Реклама