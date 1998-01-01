«Судьба договора решена»: Сенатор Алексей Пушков об обязательствах по ДРСМД

Руководитель комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в среду, 16 января, оценил угрозу Соединенных Штатов приостановить свои обязательства по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 2 февраля.

— США объявили дату выхода из ДРСМД — 2 февраля. Это означает — судьба договора решена. США от своего не отступятся. Хуже ясности только иллюзии , — написал Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

США объявили дату выхода из ДРСМД — 2.02. Это означает — судьба договора решена. США от своего не отступятся. Хуже ясности только иллюзии. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 16 января 2019 г.

Межведомственные консультации по ДРСМД между Россией и США состоялись во вторник, 15 января. Американцы остались разочарованы их итогами. В свою очередь МИД РФ сообщил об отсутствии положительной динамике в переговорах.

Ранее Пятый канал сообщил, что Соединенные Штаты планируют прекратить соблюдение обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 2 февраля 2019 года. Об этом сообщила замгоссекретаря США по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон. Дипломат заявила, что решение вступит в силу, если Россия не предоставит доказательств исполнения соглашения.