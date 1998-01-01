Суд зарегистрировал иск Олега Дерипаски, «оскорбленного» Геннадием Зюгановым

Тверской суд российской столицы зарегистрировал иск предпринимателя Олега Дерипаски на один миллион рублей, который был подан в отношении лидера партии КПРФ Геннадия Зюганова. Поводом послужило то, что Зюганов назвал бизнес миллиардера «крупнейшей аферой». Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные, полученные в суде в четверг, 17 января.

— Иск зарегистрирован в среду, 16 января. Дерипаска просит «за оскорбительное и недопустимое высказывание» взыскать с Зюганова миллион рублей, — заявили в суде.

Известно, что 9 января в ходе пленарного заседания Государственной думы Геннадий Зюганов сказал, что «алюминиевый бизнес Дерипаски — крупнейшая афера. Сначала заводы украли у граждан, а теперь их отдают в подчинение англосаксам (чтобы вывести компанию из-под американских санкций — прим.ред.), — сказал лидер КПРФ.

Представитель бизнесмена в беседе с РИА Новости назвал это заявление «оскорблением достоинства» не только Дерипаски, но и «всех сотрудников, причастных к созданию и развитию» компании.

В интервью РИА Новости лидер КПРФ сообщил, что пока не ознакомился с иском. Также он добавил, что его «300 раз судили за (слова о том, что — прим.ред.) в стране уголовники берут верх. Ничего тут нового нет, заключил политик.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что глава американского Минфина подтвердил снятие санкций с трех российских компаний.