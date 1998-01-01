Полиция разыскивает блогеров, перекрывших Новый Арбат для съемок клипа

, 17:56 Видео 63

Молодые люди для съемок клипа не нашли места лучше, чем спецтрасса, ведущая в Кремль.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков, Пятый канал

Сотрудники столичного ГИБДД выясняют местонахождение дерзких нарушителей правил дорожного движения, которые решили устроить съемки клипа прямо на проезжей части на Новом Арбате, который также является спецтрассой. Об этом сообщила в четверг, 17 января, начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения и взаимодействия со СМИ Управления ГИБДД Москвы Любовь Высоцкая.

— По данному факту возбуждено административное расследование. В настоящее время известны данные предполагаемых нарушителей, проводится работа по установлению их местонахождения с целью привлечения к ответственности в соответствии с действующим законодательством, — рассказала она.

Как ранее сообщал Пятый канал, известные блогеры Давид Манукян и Карина Лазарьянц перекрыли три полосы Нового Арбата в центре Москвы 13 января. При этом молодые люди совершенно не обращали внимания на других сигналивших им участников движения, которым они помешали.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

18:43
Ушла из жизни известная красноярская путешественница «баба Лена»
18:32
«Не обращай внимания»: Басков поддержал Лопыреву и пообещал провести свадьбу
18:23
Видео: Александр Беглов прибыл на место пожара в типографии в Петербурге
18:15
Видео: Путин прокатил Вучича на своем Aurus
18:14
Фото: Президент Сербии подарил Владимиру Путину щенка породы шарпланинац
18:12
Видео: Белого медвежонка-сироту спасают от голодной смерти жители Чукотки
18:06
Обледенела Стена Плача: Снег впервые за много лет выпал в Сирии и Израиле
17:56
Полиция разыскивает блогеров, перекрывших Новый Арбат для съемок клипа
17:49
Фото: Шнуров показал великолепное обнаженное тело в ниспадающих с бедер штанах
17:44
США назвали «условия спасения» ДРСМД
17:37
«Нафтогаз» заявил об аресте активов «Газпрома» на миллиарды долларов
17:26
Мартиросян насмешил подписчиков архивным фото с Харламовым
17:11
Видео: Иномарка протаранила «Пятерочку» в Саратове и едва не задавила покупателя
17:05
Видео: Люди находятся под завалами в горящем здании типографии в Петербурге
16:54
Прядь волос Мэрилин Монро продадут на аукционе
16:49
Дочь Майкла Джексона лечится от алкоголизма
16:42
18+: City Girls представили клип на скандальную песню Twerk
16:31
Видео: Сделки с недвижимостью скоро перейдут в виртуальный мир
16:20
Биограф Евы Браун: У нее никогда не было секса с Гитлером
16:04
Видео: Владимир Путин прибыл в Сербию с рабочим визитом

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьеры-2019 на Пятом канале

Пятый канал активно развивает собственное производство сериального контента. В 2019 году телезрителей ждут многочисленные премьеры.

5-tv.ru

Цифры дня

Зрители смотрят вечерние новости на Пятом

9 января жители московского региона в категории «Все 25-59» выбрали для вечернего телесмотрения программу «Известия» на Пятом. Это принесло каналу долю 8,4% и первое место среди всех федеральных телеканалов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Пятый канал рассказал о премьерах 2019 года

Канал активно развивает свое производство сериального контента. В этом году нас ждут как минимум четыре любопытные новинки.

5-tv.ru

Реклама