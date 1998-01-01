Полиция разыскивает блогеров, перекрывших Новый Арбат для съемок клипа

Сотрудники столичного ГИБДД выясняют местонахождение дерзких нарушителей правил дорожного движения, которые решили устроить съемки клипа прямо на проезжей части на Новом Арбате, который также является спецтрассой. Об этом сообщила в четверг, 17 января, начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения и взаимодействия со СМИ Управления ГИБДД Москвы Любовь Высоцкая.

— По данному факту возбуждено административное расследование. В настоящее время известны данные предполагаемых нарушителей, проводится работа по установлению их местонахождения с целью привлечения к ответственности в соответствии с действующим законодательством, — рассказала она.

Как ранее сообщал Пятый канал, известные блогеры Давид Манукян и Карина Лазарьянц перекрыли три полосы Нового Арбата в центре Москвы 13 января. При этом молодые люди совершенно не обращали внимания на других сигналивших им участников движения, которым они помешали.