Фото: Сергей Лазарев завел себе нового друга

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Певец обратился к поклонникам с просьбой, помочь выбрать ему имя.

Фото: Instagram @lazarevsergey

Очаровательный питомец, предположительно, породы домашняя бенгальская кошка появился в доме российского певца Сергея Лазарева.

Фото с очаровательным котенком леопардового окраса появилось в субботу, 19 января, на странице артиста в Instagram и обратился с просьбой, помочь ему выбрать имя.

— Знакомьтесь: мой новый питомец. Давайте выбирать имя. У меня два варианта: Тигра (помните мультик) или Диего. Это пацан! Голосуем! — подписал пост Лазарев.

Фото: Сергей Лазарев завел себе нового друга

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Instagram @lazarevsergey

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Instagram @lazarevsergey

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Instagram @lazarevsergey

4/5

Instagram @lazarevsergey

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Instagram @lazarevsergey

Голоса поклонников разделились практически поровну. Но были и варианты объединить — Тигра Диегович, а также предложили свои имена. Котенок настолько растрогал фоловеров, что они принялись нахваливать кумира за выбор, забрасывая его комплиментами, а также наперебой стали рассказывать о том, какие питомцы есть в их семьях.

— Сережа, назови его Мурзиком, домашняя, теплая, чисто русская кошачья кличка. Подходит к этому окрасу. И вроде бы из детства.

— Выражение морды какое-то славянское. Назовите Славиком

— Бенгал. Три дня назад девочку взяла. Очень общительная и игривая порода

— Какой он милый. Это я про котенка

— Все мечтают выйти замуж за Лазарева, а я за кота Лазарева. Вывод? Я псих! Все.

— Больше похож на Лапулька!

К слову, это не первый питомец в семье популярного российского исполнителя. В частности, у Сергея Лазарева есть несколько собак, последняя из них была взята из приюта в прошлом году.

Ранее Пятый канал рассказывал, что Сергей Лазарев является основным претендентом на участие в популярном музыкальном конкурсе «Евровидение», которое в 2019 году пройдет в Израиле. Букмекеры, кстати, тоже делают ставку на победу Сергея.

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