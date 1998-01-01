Фото: Сергей Лазарев завел себе нового друга

Очаровательный питомец, предположительно, породы домашняя бенгальская кошка появился в доме российского певца Сергея Лазарева.
Фото с очаровательным котенком леопардового окраса появилось в субботу, 19 января, на странице артиста в Instagram и обратился с просьбой, помочь ему выбрать имя.
— Знакомьтесь: мой новый питомец. Давайте выбирать имя. У меня два варианта: Тигра (помните мультик) или Диего. Это пацан! Голосуем! — подписал пост Лазарев.
Голоса поклонников разделились практически поровну. Но были и варианты объединить — Тигра Диегович, а также предложили свои имена. Котенок настолько растрогал фоловеров, что они принялись нахваливать кумира за выбор, забрасывая его комплиментами, а также наперебой стали рассказывать о том, какие питомцы есть в их семьях.
— Сережа, назови его Мурзиком, домашняя, теплая, чисто русская кошачья кличка. Подходит к этому окрасу. И вроде бы из детства.
— Выражение морды какое-то славянское. Назовите Славиком
— Бенгал. Три дня назад девочку взяла. Очень общительная и игривая порода
— Какой он милый. Это я про котенка
— Все мечтают выйти замуж за Лазарева, а я за кота Лазарева. Вывод? Я псих! Все.
— Больше похож на Лапулька!
К слову, это не первый питомец в семье популярного российского исполнителя. В частности, у Сергея Лазарева есть несколько собак, последняя из них была взята из приюта в прошлом году.
Ранее Пятый канал рассказывал, что Сергей Лазарев является основным претендентом на участие в популярном музыкальном конкурсе «Евровидение», которое в 2019 году пройдет в Израиле. Букмекеры, кстати, тоже делают ставку на победу Сергея.