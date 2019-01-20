Звезда «Дома-2» похвасталась своими доходами

Одна из самых ярких выпускниц «Дом-2» Марго Овсянникова опровергла слухи о «баснословных гонорарах» на телестройке. При этом она призналась, что во время съемок получала больше, чем средние чиновники в провинциальных городах.
По информации Утро.ру, 22-летняя красотка покинула реалити-шоу в сентябре прошлого года и теперь строит собственную карьеру.
Теперь Овсянникова — начинающая певица, которая хочет повторить историю успеха Ольги Бузовой. Одной из преград на этом пути может стать ее темное прошлое. В интервью порталу «СтарХит» девушка призналась, что ранее оказывала эскорт-услуги.
Ранее Пятый канал сообщал, что участница проекта «Дом-2» Саша Черно попала в больницу с кровотечением.