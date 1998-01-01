Фото: Теплоход-ресторан врезался в пристань на Москве-реке

Один из всепогодных теплоходов флотилии Radisson попал в аварию на Москве-реке. По информации Telegram-канала «Едем по Москве», речь идет о пассажирском судне «Бьюти».

Источник сообщает, что на прогулочном теплоходе резко встали двигатели, после чего произошло столкновение с пристанью. Корабль продолжил движение на запасном двигателе. По последним данным, пассажиров уже эвакуировали на берег. Среди них пострадавших нет.

Пятый канал

Теплоход «Бьюти» построен в начале 2013 года на судоверфи в Риге. Тем же летом судно начало работу в Москве под управлением Radisson Royal. Оно вмещает 300 пассажиров и 30 членов экипажа. На борту есть большая открытая площадка, ресторан, бар и танцпол.

Пятый канал

Ранее Пятый канал сообщал, что на Москве-реке загорелся двухэтажный дебаркадер.