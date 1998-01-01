Власти Таганрога объяснили выплату многодетной матери 47,5 рублей

Власти Таганрога объяснили происхождение выплаты 47,5 рублей многодетной матери.

В местном управлении соцзащиты населения представили расчет, согласно которому получилась указанная доплата. Сумма 47,5 является единоразовой компенсацией разницы между прожиточным минимумом и доходом на одного члена семьи в декабре 2018 года.

— Семья из трех человек. Дети 15 лет и двое девяти. Мама работает, получает заработную плату. Доход в месяц составляет более 38 тысяч рублей. Зарегистрирована у нас с 2009 года в управлении соцзащиты населения. Пользуется всеми мерами социальной поддержки, все выплаты на детей ей назначены. Кроме того, она получает компенсацию по оплате ежемесячных коммунальных услуг и жилищную субсидию. Общая сумма выплат за 2018 год — 27,6 тысяч рублей. 47 рублей — разница между прожиточным минимумом и доходом на одного члена семьи в декабре месяце. Далее гражданка может подавать заявление на адресную социальную помощь, и в том случае, если ее доходы будут ниже прожиточного минимума, мы будем оказывать ей в дальнейшем социальную помощь, — пояснила начальник управления соцзащиты населения Таганрога Вера Котова.

Ранее Пятый канал рассказывал о жительнице Таганрога, получившей выплату в 47,5 рублей.