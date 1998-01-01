Снежный армагеддон: Из-за снегопадов в США введен режим ЧС

, 18:22 Эфирная новость 35

Жителям рекомендуют воздерживаться от поездок на автомобиле и путешествий на самолете.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Тема:
Погода 3536

«Snow-mageddon» или снежный армагеддон — так американцы называют снегопады, которые накрыли США и парализовали движение сразу в нескольких штатах. В штатах Нью-Джерси и Пенсильвания и вовсе введен режим чрезвычайного положения.

Жителям настоятельно рекомендуют воздерживаться от поездок на автомобилях. Гололед и снежные заносы приводят к многочисленным авариям. Сложная ситуация и в аэропортах. Отменены тысячи рейсов.

Ситуацией в стране обеспокоен президент. Правда, переживает он в своей манере. В Twitter Дональд Трамп отметил, что США страдают от невероятных снегопадов и в связи с этим пожелал согражданам «старого доброго глобального потепления».

Ранее Пятый канал рассказал, что ученые прогнозируют период неизведанных катаклизмов.

Тема:
Погода 3536
21 янв
Сколько продлятся холода в европейской части России
21 янв
Жители Москвы и Петербурга готовятся к аномальным холодам
21 янв
Петербург борется с непогодой и пока проигрывает
20 янв
Жизнь под «водопадом»: Дом в Петербурге неделю топит из-за протекающей кровли
20 янв
Залповый снегопад: ученые прогнозируют период неизведанных катаклизмов
20 янв
МИД предупреждает россиян об отмене авиарейсов в США
20 янв
Петербургские коммунальщики вышли в ночные смены для борьбы со снегопадом
19 янв
Санкт-Петербург борется со снегом и гололедом днем и ночью без выходных
19 янв
«Не знали, что нас ждет»: Как спасали итальянских журналистов, застрявших в мороз в Якутии
19 янв
В Москве возбуждены два уголовных дела после смертельных падений льда на головы прохожих

Читайте также

Только в нашей группе в ОK!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

18:49
Власти Петербурга расторгли контракт с «Метростроем»
18:33
«Вы ведь не Бузова» — подписчики высмеяли Асмус за демонстрацию пятой точки
18:33
Елизавета Туктамышева обрадовала фанатов, рассказав о планах на будущее
18:22
Снежный армагеддон: Из-за снегопадов в США введен режим ЧС
18:11
Охота ради забавы может стоить свободы пермскому и иркутскому чиновникам
18:06
Ребенка избили в Саратове из-за сломанного снеговика — видео
17:54
Пять эффективных советов психолога для знакомства с девушками
17:54
WhatsApp установил ограничение на отправку сообщений
17:43
«Ничего удивительного»: эксперт о новых антироссийских санкциях ЕС
17:38
Возбуждено уголовное дело после гибели российских военных в Абхазии — видео
17:34
Как стать фотографом — с чего начать и как заработать первые деньги на этом
17:33
«Никакой мистики — сплошная физика!» — ученые объяснили появление «кровавой» Луны
17:23
«Популярность до 50 лет и сбитый летчик» — астролог про Бузову и Волочкову
17:18
Главу Хакасии призывают назвать общую сумму новогодних премий чиновников
16:59
Военные США тренируются в уничтожении российских комплексов ПВО — видео
16:47
«А чего не женился?»: Топалова раскритиковали за душевное поздравление Бузовой
16:40
Госпожа депутат: немецкий политик публично сообщил о смене пола — видео
16:32
Партия «Слуга народа» выдвинула Зеленского кандидатом в президенты Украины
16:25
Видео: Коммунисты почтили память Ленина в годовщину его смерти
16:16
Превышение концентрации диоксида серы зафиксировано в Сибае

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

«Вся правда о… ЗОЖ» на Пятом

В воскресенье, 20 января, смотрите на Пятом канале премьеру нового потребительского расследования «Вся правда о… ЗОЖ».

5-tv.ru

Цифры дня

Зрители смотрят вечерние новости на Пятом

9 января жители московского региона в категории «Все 25-59» выбрали для вечернего телесмотрения программу «Известия» на Пятом. Это принесло каналу долю 8,4% и первое место среди всех федеральных телеканалов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Пятый канал рассказал о премьерах 2019 года

Канал активно развивает свое производство сериального контента. В этом году нас ждут как минимум четыре любопытные новинки.

5-tv.ru

Реклама