Снежный армагеддон: Из-за снегопадов в США введен режим ЧС

«Snow-mageddon» или снежный армагеддон — так американцы называют снегопады, которые накрыли США и парализовали движение сразу в нескольких штатах. В штатах Нью-Джерси и Пенсильвания и вовсе введен режим чрезвычайного положения.

Жителям настоятельно рекомендуют воздерживаться от поездок на автомобилях. Гололед и снежные заносы приводят к многочисленным авариям. Сложная ситуация и в аэропортах. Отменены тысячи рейсов.

Ситуацией в стране обеспокоен президент. Правда, переживает он в своей манере. В Twitter Дональд Трамп отметил, что США страдают от невероятных снегопадов и в связи с этим пожелал согражданам «старого доброго глобального потепления».

Ранее Пятый канал рассказал, что ученые прогнозируют период неизведанных катаклизмов.