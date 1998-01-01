Залповый снегопад: ученые прогнозируют период неизведанных катаклизмов

В России на этой неделе всерьез заговорили о глобальном похолодании. Циклоны бушуют почти на всей территории страны. Аномальные снегопады и запредельные морозы. Стихия уже стала причиной обморожений, а иногда даже гибели людей. Масла в огонь подливают и синоптики, говоря, что зима в XXI веке становится все более экстремальной. Что происходит с климатом и есть ли наша вина в том, что атмосферные катаклизмы становятся все страшнее.

С трудом балансируя, они идут по-предательски скользкому льду. Вспомнить, что Россия одна из самых северных стран мира на этой неделе пришлось всем. Центральная часть страны, Север-Запад, даже Крым оказались одинаково беззащитны перед снегом. Граждане привычно винили коммунальщиков:

— Не чистят, грязь везде, машину ставить некуда, застреваем везде, я вот каждый день приходу с лопатой в багажнике, откапываюсь, — возмущается житель Саратова.

Но это тот редкий случай, когда труженики метлы почти не виноваты. Слишком много осадков принесли атлантические циклоны. В Петербурге, например, всего за 12 часов выпало столько же осадков, сколько за полмесяца. Если бы город не убирали, то Северную столицу засыпало бы слоем снега толщиной в целый метр.

Зима пришла как обычно неожиданно, теперь это данность. Даже простые граждане замечают: с погодой что-то не то.

— Погода стала неожиданность, такой снежной зимы, давно уже все отвыкли от такой зимы. Приходится заново привыкать, — поясняет житель Саратова Игорь Александров.

Привыкать действительно придется, такая резкая смена погоды — это навсегда, говорят ученые. Обильные снегопады и длительные периоды аномальной жары — теперь уже норма.

— Меняются динамические процессы причем таким образом, что раньше если у нас была погоды в нашем регионе спокойная умеренная, то теперь она становится более нервной, экстремальной, — объясняет старший научный сотрудник лаборатории теории климата института физики атмосферы РАН Александр Чернокульский.

Подтверждений этому — масса. Вот, например, засушливый Израиль. Пару дней назад сюда пришла настоящая снежная буря. В Иерусалиме, стена плача даже покрылась тонкой коркой льда.

А вот, например, Свердловская область. Весной на нее обрушился настоящий ураган, словно в какой-нибудь Калифорнии. Песчаная буря на Урале — такого здесь еще не видели.

Все это — последствия глобального потепления. О том, что природа когда-нибудь отомстит человечеству за выброс парниковых газов, говорили не одно десятилетие, теперь пришло время расплаты.

— Многие не понимают, какая огромная угроза для всего человечества климатические изменения. Погода сейчас меняется быстрее, чем когда-либо за всю историю человечества. Это приведет к драматическим последствиям, — восклицает директор центра по изучению климатических изменений университета Южного Уэльса Катрин Майснер.

Младший научный сотрудник лаборатории климатических изменений Антарктики Диана Владимирова демонстрирует график изменения средней температуры в России. Тенденции очевидны, в нашей стране все горячее.

— Присутствие положительных аномалий температур просто все чаще проявляется в последнее десятилетие, это собственно то, что мы видим в последнее время. Например, 2016 год стал самым теплым, потом 2017 побил рекорд, — поясняет специалист.

2018 год тоже стал рекордно горячим. В среднем за последние 100 лет температура в европейской части России выросла на четыре градуса. Причем, в нашей стране теплеет почти в два раза быстрее, чем в остальном мире. И вроде бы нужно радоваться: такими темпами Воркута, например, в перспективе превратится в город-сад. Но климатологи уверены: нас ждет печальное будущее.

— В масштабах десятилетия, столетия эта средняя температура одна достаточно для того, чтобы вызвать таянье ледниковых щитов, что вызовет повышение уровня моря, — комментирует климатические изменения Диана Владимирова.

Таяние ледников Антарктики и Гренландии давно уже символ глобального потепления. Этот процесс сейчас идет в четыре раза быстрее, чем до 2000-го года. Исчезают целые ледяные острова.

В перспективе это может привести к повышению уровню мирового океана на 25 сантиметров. Вроде бы немного, но ученые рассчитали: под водой окажутся города восточного побережья США от Нью-Йорка до Бостона, исчезнет Камбоджа и Южная Индия. Затоплены будут Поволжье, Петербург и Ленобласть. А Черное и Каспийское море соединятся, образуя новый гигантский водоем. Конечно, это лишь прогноз. Но вот факт: с каждым годом из-за глобального потепления количество природных катастроф увеличивается на 6-7 процентов. За последние 20 лет рост стал почти лавинообразным.

— За это время практически в два раза выросло количество опасных погодных явлений и это действительно происходит, — поясняет заведующий лабораторией института географии РАН Владимир Семенов.

В 2018 году в России зафиксировано 1040 опасных погодных явлений. В этом году их число, конечно, вырастет. Что это будет: ураганы, засуха или снегопады — ученые не рискуют даже предположить. Прогнозировать погоду стало гораздо сложнее — мир вошел в так называемый период неизведанных климатических катаклизмов.