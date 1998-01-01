Дональд Трамп поблагодарил госслужащих, продолжающих работать без зарплаты из-за «шатдауна». Свое обращение американский президент разместил в Twitter.

— Всем великим людям, которые так усердно работают для страны и не получают зарплату, я говорю: спасибо — вы великие патриоты! Теперь мы должны работать вместе, после десятилетий злоупотреблений, чтобы окончательно устранить гуманитарный, криминальный и наркотический кризис на нашей границе. Мы выиграем по-крупному! — написал Трамп.

twitter @ realDonaldTrump

Работа правительства США практически парализована уже почти месяц из-за прекращения финансирования. Конгрессмены не приняли бюджет на 2019 год из-за разногласий с президентом по поводу строительства стены на границе с Мексикой, на которое Трамп требует выделить из казны дополнительные средства. Около 800 тысяч госслужащих работают без зарплаты или отправлены в неоплачиваемый отпуск. «Шатдаун» Трампа уже стал самым продолжительным в истории США. Из-за отсутствия финансирования Дональд Трамп и американская делегация вынуждены пропустить экономический форум в Давосе.