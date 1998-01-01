Путин: Трамп должен быть готов к новым атакам со стороны Конгресса

Конгресс США может попытаться организовать очередные атаки на американского лидера Дональда Трампа. Об этом на большой пресс-конференции в Центре международной торговли в Москве заявил российский лидер Владимир Путин.

— Сейчас поменяется власть в Конгрессе, и почти наверняка, на 100% можно прогнозировать, что будут новые атаки на действующего президента, — сказал Путин.

Также он отметил, что готов к встрече с американским коллегой, поскольку им нужно обсудить проблемы Северной Кореи, Афганистана и другие вопросы международной политики.

— Нам, в конце концов, нужно поговорить о двусторонних отношениях, — добавил глава государства.

Ранее Пятый канал сообщал, что в ходе большой пресс-конференции Путин прокомментировал инцидент в Керченском проливе.