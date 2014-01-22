Пассажиры рейса Сургут-Москва рассказали о захвате лайнера и штурме силовиков

, 0:46 Интервью 126

Свидетели авиаинцидента отметили, что узнали о произошедшем из интернета уже после посадки в Ханты-Мансийске.

Фото, видео: Пятый канал

Тема:
Захват авиарейса Сургут — Москва 23

Пассажиры рейса из Сургута в Москву, который пытался захватить мужчина, сообщили, что злоумышленник вел себя спокойно и не выкрикивал никаких угроз. Бортпроводники и командир воздушного судна также до последнего хранили молчание и не сообщали людям об инциденте, а также просили их выключить мобильные устройства.

После посадки в Ханты-Мансийске, одному из пассажиров позвонила знакомая и сказала, что их самолет захвачен. Другие очевидцы узнали о том, что они в заложниках из сети.

— Никто ничего не говорил до самого конца. Порядка двух часов мы сидели в самолете, единственное — просили выключить телефон. Мало кто это слушал, на самом деле… О том, что происходит мы узнали из интернета. Капитан молчал, больше половины самолета не понимало, что происходит. Было вполне спокойно, — отметил молодой человек.

Штурм силовиков произошел через два часа. Как отметили свидетели, спецслужбы нейтрализовали захватчиках за считанные секунды, он не оказывал сопротивления. Пятый канал публиковал момент задержания.

Сейчас пассажиры задержанного рейса уже прибыли в «Шереметьево» на резервном лайнере. После инцидента за психологической помощью обратились 14 человек.

Ранее Пятый канал публиковал видео осмотра самолета следователями после освобождения.

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