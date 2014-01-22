Угонщику самолета Сургут — Москва назначена психиатрическая экспертиза

, 11:24 Видео 53

Во время ЧП в самолете мужчина был совершенно трезв, сообщили в ведомстве.

Фото, видео: СК РФ

Тема:
Захват авиарейса Сургут — Москва 26

Мужчине, пытавшемуся захватить самолет Сургут — Москва, назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Во вторник, 22 января, 41-летний Павел Шаповалов попытался заставить пилотов рейса Сургут — Москва сменить курс лайнера и отправиться в Афганистан. При этом мужчина заявлял, что пронес на борт оружие.

— В ходе досмотра подозреваемого и осмотра воздушного судна взрывчатых веществ и оружия не обнаружено, — подтвердила информацию Петренко.

Предполагалось, что мужчина может быть пьян или находиться под действием одурманивающих препаратов. Однако эта версия не подтвердилась — анализ крови показал, что никаких изменяющих восприятие реальности веществ или напитков Павел не принимал.

— По результатам проведенного медицинского освидетельствования в крови Шаповалова наркотических и психотропных веществ, а также алкоголя не обнаружено. Вместе с тем, учитывая некоторую неадекватность его поведения и тяжесть совершенного преступления обвиняемому назначена психолого-психиатрическая экспертиза, — сообщила представительница Следственного комитета.

Мужчине уже предъявлено обвинение в угоне воздушного судна. В ближайшее время СК РФ планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении Шаповалова меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что мужчина захватил самолет, следовавший рейсом Сургут — Москва, требуя направить воздушный корабль в Афганистан. Командир экипажа принял решение об экстренной посадке в Ханты-Мансийске, где мужчину задержали сотрудники спецслужб.

Тема:
Захват авиарейса Сургут — Москва 26
23 янв
Стали известны подробности захвата самолета на рейсе Сургут — Москва
23 янв
Бортпроводники рассказали о состоянии злоумышленника во время захвата самолета
23 янв
Пассажиры рейса Сургут-Москва рассказали о захвате лайнера и штурме силовиков
22 янв
14 пассажиров самолета Сургут — Москва обратились за помощью к психологам
22 янв
Видео: Специалисты СКР осматривают самолет, следовавший из Сургута в Москву
22 янв
Диспетчер трижды пыталась удостовериться в захвате самолета у пилота
22 янв
«Невменяемый, но не агрессивный»: земляки о захватчике самолета Сургут — Москва
22 янв
Видео допроса мужчины, захватившего рейс Сургут — Москва
22 янв
Прокуратура проведет проверку обеспечения безопасности в аэропорту Сургута
22 янв
Видео задержания мужчины, захватившего рейс Сургут — Москва

Читайте также

Пятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях

Последние новости

12:49
Монахи поймали вора, пытавшегося ограбить храм в Ленобласти
12:44
Видео: Автоледи из США не заметила, как ее ребенок выпал из машины
12:36
Незрячую женщину выселяют из ранее подаренной ей квартиры в Махачкале
12:30
ФСБ обыскивает возможных участников украинской банды, «осевших» в Крыму
12:27
Москва будет считать ДРСМД действующим и после 2 февраля
12:07
Глава Петербурга покинул заседание, чтобы не участвовать в шоу Резника
11:50
«У меня проблемы»: Собчак сделала заявление после драки Виторгана с Богомоловым
11:43
Стали известны подробности захвата самолета на рейсе Сургут — Москва
11:28
Пятилетний мальчик попал в больницу Петербурга после неудачного обрезания
11:24
Угонщику самолета Сургут — Москва назначена психиатрическая экспертиза
11:15
Блокада Ленинграда: 23 января немцы отступают и несут большие потери в Пушкине и Павловске
11:04
Холодно, но красиво: Ниагарский водопад частично замерз на границе с Канадой
10:51
Загадочные блики в небе над Москвой всполошили жителей столицы — фото
10:42
Александр Овечкин оформил хет-трик в матче НХЛ
10:39
Это катастрофа: Азаров не оценил заявлений Порошенко о стабильной экономике
10:35
Видео: сотрудники ФСБ задержали более 80 нелегальных оружейников
10:26
«Не умею столько пить»: Волочкова написала ответный стих Шнурову
10:24
«Попа-то вываливается»: пользователи раскритиковали новые фото сестры Кардашьян
10:15
«Вас зовут домой, мистер президент!»: Соцсети высмеяли провал возле Белого дома
10:01
Александра Головина заметили нетрезвым во время авиаперелета

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

22 янв

«Невменяемый, но не агрессивный»: земляки о захватчике самолета Сургут — Москва

22 янв

Фотография мужчины, предположительно захватившего самолет Сургут — Москва

21 января — День инженерных войск России
25 января — День штурмана ВМФ России
27 января — день снятия блокады Ленинграда
27 января — Международный день без интернета

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Новый выпуск «Светской хроники» на Пятом

В это воскресенье смотрите очередной выпуск еженедельной информационно-развлекательной программы «Светская хроника». Эксклюзивные интервью, качественные расследования и самые свежие новости из жизни любимых артистов!

5-tv.ru

Цифры дня

Зрители смотрят вечерние новости на Пятом

9 января жители московского региона в категории «Все 25-59» выбрали для вечернего телесмотрения программу «Известия» на Пятом. Это принесло каналу долю 8,4% и первое место среди всех федеральных телеканалов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

«Завязала» ли Дана Борисова и другие светские сплетни

Воскресное утро на Пятом канале уже традиционно воспринимается зрителями как время откровений звезд. И это правда…

5-tv.ru

Реклама