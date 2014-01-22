Мужчине, пытавшемуся захватить самолет Сургут — Москва, назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Во вторник, 22 января, 41-летний Павел Шаповалов попытался заставить пилотов рейса Сургут — Москва сменить курс лайнера и отправиться в Афганистан. При этом мужчина заявлял, что пронес на борт оружие.

— В ходе досмотра подозреваемого и осмотра воздушного судна взрывчатых веществ и оружия не обнаружено, — подтвердила информацию Петренко.

Предполагалось, что мужчина может быть пьян или находиться под действием одурманивающих препаратов. Однако эта версия не подтвердилась — анализ крови показал, что никаких изменяющих восприятие реальности веществ или напитков Павел не принимал.

— По результатам проведенного медицинского освидетельствования в крови Шаповалова наркотических и психотропных веществ, а также алкоголя не обнаружено. Вместе с тем, учитывая некоторую неадекватность его поведения и тяжесть совершенного преступления обвиняемому назначена психолого-психиатрическая экспертиза, — сообщила представительница Следственного комитета.

Мужчине уже предъявлено обвинение в угоне воздушного судна. В ближайшее время СК РФ планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении Шаповалова меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что мужчина захватил самолет, следовавший рейсом Сургут — Москва, требуя направить воздушный корабль в Афганистан. Командир экипажа принял решение об экстренной посадке в Ханты-Мансийске, где мужчину задержали сотрудники спецслужб.