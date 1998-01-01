Невольным свидетелям захвата самолета Сургут — Москва, пассажирам злополучного рейса, понадобилась помощь специалистов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент здравоохранения ХМАО. По информации агентства, среди тех, кто обратился за помощью — один несовершеннолетний. С ним работают медики.

— За медицинской помощью обратился один ребенок, за психологической помощью — 14 человек, — информируют в ведомстве.

Во вторник, 22 января, пассажир самолета, следовавшего по маршруту Сургут — Москва, потребовал от летного экипажа сменить курс и направиться в Афганистан. Пилоты совершили экстренную посадку в Ханты-Мансийске, после чего спецслужбы провели захват злоумышленника. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

В настоящее время резервный борт с пассажирами рейса Сургут — Москва приземлился в аэропорту «Шереметьево». Их встречают более десятка сотрудников безопасности и правоохранительных органов.