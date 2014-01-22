Бортпроводники рассказали о состоянии злоумышленника во время захвата самолета

Бортпроводницы рейса «Сургут-Москва» Мария Никулина и Ева Крайчек сообщили ВГТРК, что захватчик самолета, судя по внешнему виду и манере говорить, не находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

По их словам, к заявлению и действиям мужчины отнеслись серьезно именно из-за его связной речи. Сотрудницы авиакомпании добавили, что пассажир попытался прорваться в кабину пилота и требовал развернуть самолет в Афганистан через полчаса после взлета.

Эту версию подтвердили Пятому каналу другие пассажиры лайнера. По их словам, виновник вел себя спокойно.

Ранее Пятый канал рассказывал о попытке захвата самолета, следовавшего из Сургута в Москву.