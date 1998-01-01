По факту пожара в «доме знаменитостей» в Москве заведено уголовное дело

, 11:25 62

Пожар в доме на Никитском бульваре бушевал в ночь с 3 на 4 февраля.

Фото: www.globallookpress.com

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Пожар в доме знаменитостей на Никитском бульваре 12 Захват авиарейса Сургут — Москва 31

Глава Следственного комитета России по Москве сообщил о возбуждении уголовного дела по факту возгорания в жилом доме на Никитском бульваре. Информацию передали представители ведомства.

— Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам и более), — говорится в официальном сообщении.

Также названа предварительная причина пожара в «доме знаменитостей» на Никитском бульваре. Как передает РИА Новости, специалисты полагают, что причиной возгорания могла стать неисправность электрооборудования. Этот вариант рассматривается как «наиболее приоритетный».

Ранее Пятый канал сообщал о том, что в результате пожара в московском «доме знаменитостей» погибли четыре человека.

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