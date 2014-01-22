В «Шереметьево» прибыл злополучный рейс из Сургута, который накануне совершил вынужденную посадку в Ханты-Мансийске. Следственный комитет уже допросил авиадебошира. Им оказался житель Сургута Павел Шаповалов. Он так и не смог объяснить на допросе, зачем ему понадобилось лететь в Афганистан.

— При чем здесь Афганистан?

— Ну, может, мне кажется, это не так все просто, как кажется с первого раза.

— Вы требования высказывали по поводу того, чтобы самолет изменил свой маршрут?

— Да. Если честно, мне туда не надо было лететь.

Проблемы с законом у Шаповалова бывали и раньше, но ничтожные по сравнению с угоном самолета: распитие спиртного в общественных местах, мелкое хулиганство, неуплата алиментов. Ему 41 год. Разведен. С женой и сыном не общается 15 лет. Однажды был оштрафован за порчу паспорта, который порвал в сердцах. Видимо, подвержен внезапным порывам.

— Он просто сидел, смотрел в окно и вообще никаких звуков не издавал, — описывает его поведение Кирилл Загорнов, один из пассажиров рейса Сургут — Москва. — Может только на словах пытался уговорить, чтобы его туда пустили в кабину пилотов. Мы из интернета узнавали, что происходит с самолетом.

Другой очевидец подтверждает, что никакого дебоша и криков не было. Возможно, это был самый тихий захват самолета в истории: «террорист» захватил воздушное судно, не вставая со своего кресла. Большинство пассажиров узнали о том, что они захвачены уже после приземления в Ханты-Мансийске.

Свои угрозы угонщик тихо произнес на ухо стюардессе. И она, согласно инструкции, восприняла их всерьез.

— Он утверждал, что у него есть оружие, и если мы не выполним требования, «применит это оружие и плохо будет всем», — рассказывает стюардесса Ева Крайчек.

За экстренной посадкой в Ханты-Мансийске последовали полтора часа ожидания. Пассажиры не понимали, что происходит, даже когда начался штурм. На борту находилось более 60 человек. Некоторым потребовалась помощь психологов.

По словам стюардесс, угонщик не был пьяным. Шаповалов успокоился и уснул, когда ему сказали, что после дозаправки самолет направится куда угодно. В итоге он проспал до самого штурма. Возможно, мужчине снились горы Афганистана.

Ранее Пятый канал сообщал, что угонщику самолета Шаповалову назначена психиатрическая психиатрическая экспертиза.