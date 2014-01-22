Мать угонщика самолета замечала странности в поведении сына — интервью

, 19:40 Интервью 61

Женщина говорит, что пыталась положить его в больницу, но ей отказали — сказали пока что-нибудь не случится, не имеют права.

Фото, видео: Пятый канал

Тема:
Захват авиарейса Сургут — Москва 29

Мать Павла Шаповалова, пытавшегося угнать в Афганистан самолет, летевший из Сургута в Москву, раньше замечала у сына проблемы с головой. Об этом женщина рассказала в интервью Пятому каналу. По ее словам, она просила дать для него направление в местную больницу, но ей отказали.

— Что-то показалось мне. Я, как медицинский работник, тоже вижу, что что-то плохо. Просила направление в больницу — у нас не давали. Что-нибудь случится, тогда уже можно отправить, — рассказывает Евгения Шаповалова.

Проблемы, по словам матери проявлялись в том, что Павел говорил иногда странные вещи. Например, искал какие-то кресты и награды, якобы полученные им в армии, на фронте.

О том, что случилось в самолете, женщина узнала по телевизору. Чтобы держаться, говорит, выпила флакон корвалола.

Ранее Пятый канал сообщал, что суд арестовал 41-летнего жителя поселка Угут ХМАО Павла Шаповалова на два месяца. Ему также назначена психиатрическая экспертиза. Из материалов дела следует, что Шаповалов заявил бортпроводнице, что имеет отношение к терактам 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и потребовал, чтобы экипаж развернул самолет в Афганистан. Летчики посадили воздушное судно в Ханты-Мансийске, где угонщика задержали.

Тема:
Захват авиарейса Сургут — Москва 29
23 янв
Обвиняемый в попытке угона самолета Сургут — Москва арестован на два месяца
23 янв
Пять самых громких захватов самолетов в истории советской авиации
23 янв
Стали известны подробности захвата самолета на рейсе Сургут — Москва
23 янв
Угонщику самолета Сургут — Москва назначена психиатрическая экспертиза
23 янв
Бортпроводники рассказали о состоянии злоумышленника во время захвата самолета
23 янв
Пассажиры рейса Сургут-Москва рассказали о захвате лайнера и штурме силовиков
22 янв
14 пассажиров самолета Сургут — Москва обратились за помощью к психологам
22 янв
Видео: Специалисты СКР осматривают самолет, следовавший из Сургута в Москву
22 янв
Диспетчер трижды пыталась удостовериться в захвате самолета у пилота
22 янв
«Невменяемый, но не агрессивный»: земляки о захватчике самолета Сургут — Москва

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

20:30
ОНФ отчитался о проверке школ Кузбасса на предмет голодных обмороков у детей
20:18
Петербуржцы подвергли дочерей гендерной дискриминации в соцсетях
20:06
Правительство решило отложить обсуждение изменения тарифов на электричество
19:55
Путин назвал личной заслугой Эрдогана улучшение отношений между обеими странами
19:40
Мать угонщика самолета замечала странности в поведении сына — интервью
19:31
Спортсмены вручили автору доклада о допинге иск на 6 миллионов долларов
19:26
В Приморье проверят школу после лекции о жизни на зоне
19:14
Режиссера «Богемской рапсодии» вновь обвинили в педофилии
19:02
Новый туристический маршрут: «Золотое кольцо Боспорского царства»
18:57
Мадонна сделала пластику и стала похожа на Ларису Гузееву — фото
18:43
Шнурова опять вызвали на бой — чемпионка мира по боксу вступилась за Волочкову
18:32
125 граммов, 872 дня, 630 тысяч человек — цифры и символы блокады Ленинграда
18:29
Диспетчеру теплосети предъявлены обвинения в гибели двух человек от кипятка в кафе в Петербурге
18:19
Стали известны номинанты на премию «Сезар»
18:09
«Как же мне страшно»: последнее сообщение футболиста «Кардиффа» перед вылетом
18:04
Идеальный ледяной круг на реке в Финляндии — завораживающие кадры
17:56
Волочкова разозлила пользователей сети очередным «голым» шпагатом
17:46
Беспилотники привлекли к очистке реки от завалов в Хабаровском крае
17:44
Омбудсмен обратилась в прокуратуру из-за сообщений о голодных обмороках детей
17:35
«Лизу невозможно обыграть в домино!» — Галкин пожаловался на азартную дочь

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Освобождению Ленинграда — 75 лет

Памятные мероприятия, посвященные 75-летию полного освобождения Ленинграда от блокады, пройдут 26 и 27 января. Пятый канал меняет сетку вещания.

5-tv.ru

Цифры дня

Зрители смотрят вечерние новости на Пятом

9 января жители московского региона в категории «Все 25-59» выбрали для вечернего телесмотрения программу «Известия» на Пятом. Это принесло каналу долю 8,4% и первое место среди всех федеральных телеканалов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

«Завязала» ли Дана Борисова и другие светские сплетни

Воскресное утро на Пятом канале уже традиционно воспринимается зрителями как время откровений звезд. И это правда…

5-tv.ru

Реклама