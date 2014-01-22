Мать Павла Шаповалова, пытавшегося угнать в Афганистан самолет, летевший из Сургута в Москву, раньше замечала у сына проблемы с головой. Об этом женщина рассказала в интервью Пятому каналу. По ее словам, она просила дать для него направление в местную больницу, но ей отказали.

— Что-то показалось мне. Я, как медицинский работник, тоже вижу, что что-то плохо. Просила направление в больницу — у нас не давали. Что-нибудь случится, тогда уже можно отправить, — рассказывает Евгения Шаповалова.

Проблемы, по словам матери проявлялись в том, что Павел говорил иногда странные вещи. Например, искал какие-то кресты и награды, якобы полученные им в армии, на фронте.

О том, что случилось в самолете, женщина узнала по телевизору. Чтобы держаться, говорит, выпила флакон корвалола.

Ранее Пятый канал сообщал, что суд арестовал 41-летнего жителя поселка Угут ХМАО Павла Шаповалова на два месяца. Ему также назначена психиатрическая экспертиза. Из материалов дела следует, что Шаповалов заявил бортпроводнице, что имеет отношение к терактам 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и потребовал, чтобы экипаж развернул самолет в Афганистан. Летчики посадили воздушное судно в Ханты-Мансийске, где угонщика задержали.