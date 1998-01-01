Видео: Специалисты СКР осматривают самолет, следовавший из Сургута в Москву

Следователи и криминалисты Следственного комитета России производят осмотр самолета, следовавшего рейсом Сургут — Москва и совершившего экстренную посадку в аэропорту Ханты-Мансийска, из-за заявления одного из пассажиров о захвате воздушного судна, 22 января.

На видеокадрах, распространенных ведомством, специалисты в салоне самолета в средствах защиты берут с поверхностей различные образцы.

22 января мужчина по имени Павел Ш. захватил самолет рейсом Сургут — Москва, требуя сменить курс и лететь в Афганистан. Пилоты совершили экстренную посадку в Ханты-Мансийске, после чего спецслужбы провели захват злоумышленника. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

По словам земляков Павла Ш., он на подобное был не способен.

Пятый канал публиковал видео допроса задержанного мужчины.