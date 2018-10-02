Электроплита станет роскошью? Детали изменения тарифов на электроэнергию в РФ

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Правительство рассмотрит введение соцнормы потребления, а также варианты отмены различных льгот для населения.

Фото: Известия/ Михаил Терещенко

В России планируют провести реформу энерготарифов. Для этого планируется ввести социальную норму потребления электричества до 300 кВт/ч в месяц, которая будет оплачиваться по базовому тарифу. Проект также предусматривает введение повышенного (свыше 300 кВт/ч в месяц) и экономически обоснованного (свыше 500 кВт/ч в месяц) тарифов. Обсуждение предложения Минэкономики состоится 23 января.

По информации газеты «Коммерсантъ», в рамках этого законопроекта планируют отменить льготы для владельцев электроплит и сельского населения к 2033 году. Для ряда регионов возможно повысят границы режимов до 500 кВт/ч в месяц и 700 кВт/ч в месяц. Исключения могут сделать для домохозяйств, которые не подключены к сетям теплоснабжения.

Ранее Пятый канал рассказывал, как депутат из Читы предложила отключать свет в домах должников.

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