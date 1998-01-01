Блокада Ленинграда: 23 января немцы отступают и несут большие потери в Пушкине и Павловске

23 января 1944 года в пригородах Ленинграда начались ожесточенные бои. Из-за массированного наступления советских солдат немцы отступают и несут огромные потери в Пушкине и Павловске. Знаменитые дворцы находятся в руинах — захватчики уничтожили все, что не смогли вывезти.

Репродукторы, по которым передавали сообщения Совинформбюро, в годы блокады — единственная связь Ленинграда с внешним миром. Всего здесь установили полторы тысячи таких громкоговорителей. С надеждой слушая сводки с фронта, горожане собирались возле них десятками. Главная новость 23 января 1944 года — окружение крупной группировки Вермахта возле Пушкина и Павловска.

На кадрах исторической хроники, опубликованных в репортаже, можно видеть, как советские солдаты освобождают Колпино. Войска быстро продвигаются, опережая противника. Бои становятся все ожесточеннее.

— Школьники старших классов при военной подготовке в 1943 году. И здесь вот изображен я, — показывает пожелтевшие фотографии участник обороны Ленинграда Анатолий Фокин.

В блокаду он был еще школьником. В январе 44-го перед уроками девятиклассники ходили маршем по набережной Фонтанки. Тогда-то и узнали о мощном наступлении.

— Мы начали чувствовать эту артподготовку для освобождения полного. И вот этот грохот, пушечный грохот, на вот этих прогулках по набережной Фонтанки мы четко чувствовали, — вспоминает блокадник.

Городские газеты тех дней выходят под заголовками: «Бить врага по-ленинградски», «Наш путь вперед». Все пишут о «справедливом возмездии». Освобождение города важно для всей страны, но для ленинградцев — это личное дело, личная боль.

— Мои сестры эвакуировались. А моя мать и тетушка не смогли уехать. И в первую же зиму блокады они умерли, — рассказывает фронтовик Филипп Жаркой.

После окружения немецких войск начинаются бои за Гатчину, Пушкин и Павловск. Но у наступления есть и другая сторона. В Ленинград потоком хлынули раненые солдаты. В самый большой военный госпиталь города, больницу имени Мечникова, привозят по две тысячи бойцов в день.

В госпитале оказываются не только советские солдаты. Сюда же с начала блокады доставляют пленных немцев. По этой причине за все время войны здание не бомбили ни разу. На фронте — с врагом разговор короткий, здесь — они прежде всего — раненые.

— Отношение к пленным немцам, которые столько сотворили бед, для города, для населения было такое же, как к нашим. Их кормили не хуже, чем наших бойцов, — рассказывает Евгений Мишин, заведующий кафедрой судебной медицины СЗГМУ имени Мечникова.

Бои продолжаются, ленинградцы у репродукторов ловят каждое слово диктора. Новость о полном снятии блокады мечтает услышать каждый. Но до этого события остается еще четыре дня.

Ранее Пятый канал публиковал кадры фаер-акции в честь прорыва блокады Ленинграда.