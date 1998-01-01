Эксперт раскритиковала возможную отмену льгот на электричество

Минэкономразвития России не имеет права отменять льготы для владельцев электроплит. Об этом в разговоре с Пятым каналом заявила исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ и Ассоциации «ЖКХ Контроль города Москвы» Вера Москвина.

Как, в свою очередь, сообщает «Коммерсантъ», ведомство предлагает с 2020 до 2033 года поэтапно довести понижающий коэффициент от 0,7 до 1 поскольку сейчас плата за электроэнергию для льготных категорий граждан снижена на 30%. Кроме этого, Минэкономразвития выдвинуло предложение о разделении тарифов на электричество. Так, при потреблении сверх социальной нормы (более 300 кВт/ч в месяц) платить за свет придется по повышенному тарифу. В случае же показания счетчика свыше 500 кВт/ч можно будет сэкономить, поскольку эта цифра будет фиксироваться не на человека, а на лицевой счет.

Однако Москвитина считает, что отмена такой льготы должна быть серьезно обоснована.

— У нас за последние 20 лет еще ни одна льгота в стране отменилась, только прибавлялись. Кто и по какому праву их может отменить? — недоумевает эксперт.

Она подчеркнула, что данная мера обсуждается и все это время вызывает только негативные отзывы.

— Согласно тому, что они предлагают, нужно жить дома один день в неделю. А все наши микроволновки, духовые шкафы, пылесосы и гаджеты будут облагаться дополнительным налогом, — добавила Вера Москвитина.

Ранее Пятый канал публиковал детали изменения тарифов на электроэнергию в России.