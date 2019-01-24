Россия предостерегла США от силового вмешательства в дела Венесуэлы

Россия предостерегает США от силового вмешательства в дела Венесуэлы, охваченной беспорядками. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков, сообщает ТАСС.

— Мы предостерегаем от этого (военного вмешательства — прим. ред.). Мы считаем, что это было бы катастрофическим сценарием, который сотрясет основы той модели развития, который мы наблюдаем в регионе Латинской Америки, — сказал Рябков в своем интервью.

Напомним, в Венесуэле происходит политический кризис, который ряд экспертов называет переворотом: спикер Национальной ассамблеи Хуано Гуаидо самовольно провозгласил себя исполняющим обязанности президента и отказывается признавать законно избранного Николаса Мадуро. Общество разделилось — Венесуэла охвачена демонстрациями и акциями протеста, есть пострадавшие. Нового «президента» сразу же поддержали США — в ответ на это Мадуро потребовал от дипломатических представителей Америки покинуть Венесуэлу в ближайшие 72 часа.

Ранее Пятый канал публиковал сюжет о том, как развиваются события в Венесуэле.