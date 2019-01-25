Оппозицинер Хуан Гуайдо не исключает амнистию для Мадуро

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Решительно настроенный всеми правдами и неправдами сместить законного президента венесуэльский политик рассказал, что необходимая инициатива уже рассматривается в парламенте.

Фото: www.globallookpress.com

Тема:
Беспорядки в Венесуэле 13

Хуан Гуайдо, провозгласившийся себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы, не исключает амнистию для действующего законно избранного лидера страны Николаса Мадуро. По его словам, такая инициатива рассматривается в оппозиционном парламенте. Заявление Гуайдо передает РИА Новости.

— В переходные периоды такие вещи происходят. Законопроект об амнистии рассматривается, — заявил оппозиционер в интервью телеканалу Univision.

Также он подчеркнул, что проект об амнистии относится к чиновникам и военным, которые смогут помочь в «восстановлении демократии» в Венесуэле.

Напомним, 23 января Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы, отказавшись признавать законно избранного Николаса Мадуро. Страну охватили беспорядки — повсюду прошли столкновения манифестантов с полицией и армией, есть жертвы и арестованные. Гуайдо поддержали ряд стран Южной Америки, а также США, в ответ на это Мадуро постановил американскому дипкорпусу покинуть страну в течение трех дней.

Ранее Пятый канал сообщал, что США не исключают силового вмешательства в дела Венесуэлы.

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