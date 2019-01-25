Оппозицинер Хуан Гуайдо не исключает амнистию для Мадуро

Хуан Гуайдо, провозгласившийся себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы, не исключает амнистию для действующего законно избранного лидера страны Николаса Мадуро. По его словам, такая инициатива рассматривается в оппозиционном парламенте. Заявление Гуайдо передает РИА Новости.

— В переходные периоды такие вещи происходят. Законопроект об амнистии рассматривается, — заявил оппозиционер в интервью телеканалу Univision.

Также он подчеркнул, что проект об амнистии относится к чиновникам и военным, которые смогут помочь в «восстановлении демократии» в Венесуэле.

Напомним, 23 января Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы, отказавшись признавать законно избранного Николаса Мадуро. Страну охватили беспорядки — повсюду прошли столкновения манифестантов с полицией и армией, есть жертвы и арестованные. Гуайдо поддержали ряд стран Южной Америки, а также США, в ответ на это Мадуро постановил американскому дипкорпусу покинуть страну в течение трех дней.

Ранее Пятый канал сообщал, что США не исключают силового вмешательства в дела Венесуэлы.