Из-за снега в Поволжье остановилось движение транспорта между городами

, 17:08 Эфирная новость 19

Видимость на дорогах нулевая, небольшие населенные пункты отрезаны от внешнего мира. А циклон движется к столице.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Тема:
Погода 3549

На Поволжье обрушился мощный снегопад. Аэропорты закрыты, на федеральных трассах многокилометровые пробки. Не ходят даже поезда. В Самаре за минувшие сутки выпало рекордное количество осадков — сразу половина месячной нормы. Транспортный коллапс и в соседнем Саратове. Из-за непрекращающейся метели дорожные службы не успевают расчищать трассы.

Видимость нулевая, ураганный ветер сбивает с ног. Эти фуры заглохли под Сызранью. Водителям еще повезло — заметил экипаж ДПС. В беде теперь точно не бросят.

Читайте также

Самый мощный снегопад сезона придет в Москву на выходных

В снежном плену все Поволжье. Самарская область, трасса М5. Водители едут буквально на ощупь. За окном вообще ничего не видно. Мощные снегопады не прекращаются уже несколько суток.

В районе плотины Волжской ГЭС — многокилометровая пробка. Огромные фуры, легковушки намертво увязли в снегу. Движение между Жигулевском и Тольятти вообще встало. Расстояние между городами шесть километров. Деваться некуда. Люди бросают машины и идут пешком.

В Саратовской области от снега не продохнуть. Двадцать населенных пунктов отрезаны от внешнего мира. Добраться до них сейчас просто невозможно. В городе ситуация не лучше. На борьбу со снегом вышло 400 снегоуборочных машин. Но силы, похоже, не равны.

А этот грузовик и во вовсе перегородил движение поездам. Застрял прямо на железнодорожном переезде. Правда, сотни пассажиров уже опоздали. И вовсе не из-за него. Из-за снежных заносов на путях задержали десять поездов дальнего следования и восемь электричек. Поезд Саратов — Москва далеко не уехал, пришлось возвращать обратно на вокзал.

Самара, Волгоград, Пенза, Саратов — сильные снегопады продолжаются везде. Прогноз на ближайшие дни неблагоприятный, экстренные службы готовятся к новому удару стихии. В ближайшие дни циклон доберется и до столичного региона.

Ранее Пятый канал сообщал, что на Камчатке с последствиями снежного циклона уже не одни сутки борется военная техника.

Тема:
Погода 3549
25 янв
Снегопад в Поволжье парализовал работу воздушного и наземного транспорта
24 янв
Самый мощный снегопад сезона придет в Москву на выходных
23 янв
Идеальный ледяной круг на реке в Финляндии — завораживающие кадры
23 янв
Жертвами экстремальных морозов в США стали 12 человек
23 янв
Холодно, но красиво: Ниагарский водопад частично замерз на границе с Канадой
23 янв
Эйфелеву башню закрыли из-за мощного снегопада — видео
22 янв
Петербуржцам рассказали о «правилах выживания» в крещенские морозы
22 янв
Полиция спасла ребенка, заблудившегося в Красноярском крае в 30-градусный мороз
22 янв
Пострадавших при пожаре на танкерах не могут доставить на берег
22 янв
Видео: Военная техника борется с последствиями циклона на Камчатке

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

17:08
Из-за снега в Поволжье остановилось движение транспорта между городами
17:01
Видео: Центр Петербурга превратился в «Сайлент Хилл» из-за прорыва трубы
16:57
Гендиректора рыболовецкого предприятия сняли с рейса в Шри-Ланку
16:49
«Скачка» цен на молоко в 2019 году не будет и вот почему
16:26
При реконструкции здания «Роскосмоса» похитили 127 миллионов рублей
16:20
СК проверяет сообщения о некачественном питании в школе в Юрге
16:15
Певица ASTI «нырнула» в снег в откровенном купальнике — видео
16:06
Петербургские депутаты предлагают наказывать за ложные надписи «эко» и «био»
15:51
Прямая трансляция отстыковки корабля «Прогресс МС-09» от МКС
15:45
Три человека погибли при стрельбе в студгородке в Пенсильвании — видео с места
15:43
Путин с членами Совбеза РФ обсудил ситуацию в Венесуэле
15:40
Журналистка Скабеева прокомментировала нападение украинского депутата
15:35
В России резко подорожала курица и может подорожать хлеб
15:22
Задержан экс-советник штаба Трампа Стоун
15:16
Матвиенко посетила уникальный онкоцентр в Петербурге — видео
15:05
Россиянам предложат страховку от чрезвычайных ситуаций
14:51
Школьник, получивший серьезные ожоги при загадочных обстоятельствах, попал на видео
14:47
Беглов рассказал, что ждет Петербург после расторжения контракта с «Метростроем»
14:34
Десятки российских городов остались без Гречки
14:27
Петербургскую полицию может возглавить Михаил Ильин

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Пятый вошел в шорт-лист премии BEMA!

Четыре проекта Пятого канала вошли в шорт-лист премии «Best Experience Marketing Awards». Победители будут объявлены в феврале 2019 года.

5-tv.ru

Цифры дня

«Свои» объединили российских телезрительниц!

22 января показ детектива «Свои» в вечернем прайме собрал у экранов 12,7% телезрительниц России в аудитории «Женщины 25-54». Это вновь принесло Пятому первое место среди всех федеральных телеканалов!

Для рекламодателей

Пресса о компании

«Завязала» ли Дана Борисова и другие светские сплетни

Воскресное утро на Пятом канале уже традиционно воспринимается зрителями как время откровений звезд. И это правда…

5-tv.ru

Реклама