Из-за снега в Поволжье остановилось движение транспорта между городами

На Поволжье обрушился мощный снегопад. Аэропорты закрыты, на федеральных трассах многокилометровые пробки. Не ходят даже поезда. В Самаре за минувшие сутки выпало рекордное количество осадков — сразу половина месячной нормы. Транспортный коллапс и в соседнем Саратове. Из-за непрекращающейся метели дорожные службы не успевают расчищать трассы.

Видимость нулевая, ураганный ветер сбивает с ног. Эти фуры заглохли под Сызранью. Водителям еще повезло — заметил экипаж ДПС. В беде теперь точно не бросят.

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В снежном плену все Поволжье. Самарская область, трасса М5. Водители едут буквально на ощупь. За окном вообще ничего не видно. Мощные снегопады не прекращаются уже несколько суток.

В районе плотины Волжской ГЭС — многокилометровая пробка. Огромные фуры, легковушки намертво увязли в снегу. Движение между Жигулевском и Тольятти вообще встало. Расстояние между городами шесть километров. Деваться некуда. Люди бросают машины и идут пешком.

В Саратовской области от снега не продохнуть. Двадцать населенных пунктов отрезаны от внешнего мира. Добраться до них сейчас просто невозможно. В городе ситуация не лучше. На борьбу со снегом вышло 400 снегоуборочных машин. Но силы, похоже, не равны.

А этот грузовик и во вовсе перегородил движение поездам. Застрял прямо на железнодорожном переезде. Правда, сотни пассажиров уже опоздали. И вовсе не из-за него. Из-за снежных заносов на путях задержали десять поездов дальнего следования и восемь электричек. Поезд Саратов — Москва далеко не уехал, пришлось возвращать обратно на вокзал.

Самара, Волгоград, Пенза, Саратов — сильные снегопады продолжаются везде. Прогноз на ближайшие дни неблагоприятный, экстренные службы готовятся к новому удару стихии. В ближайшие дни циклон доберется и до столичного региона.

Ранее Пятый канал сообщал, что на Камчатке с последствиями снежного циклона уже не одни сутки борется военная техника.