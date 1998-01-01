Самый мощный снегопад сезона придет в Москву на выходных

, 19:53 94

В столице 26 и 27 января ожидается обильный снегопад, который синоптики называют самым сильным за всю зиму.

Фото: www.globallookpress.com

Тема:
Погода 3547

Настоящий снежный коллапс ждет столицу 26 и 27 января. В городе пройдет самый сильный снегопад за эту зиму. Информация о прогнозе погоды на выходные в Москве появилась на сайте «Метеоновости».

— В субботу малооблачный морозный антициклон отступит на восток, под натиском облачных циклонов с запада и юга. Начнет сыпать снег, местами сильный, усилится ветер с порывами до 15 м/с, поднимется метель. И такая ненастная погода удержится все воскресенье, — цитирует издание «Экономика сегодня» синоптиков.

Сильный снегопад за зиму 2018–2019 года накрывал Москву лишь один раз — 6 декабря. Тогда за сутки в столице выпало сразу 10 миллиметров осадков.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что во власти сильного снегопада оказалась и Северная столица России — Санкт-Петербург.

Тема:
Погода 3547
23 янв
Идеальный ледяной круг на реке в Финляндии — завораживающие кадры
23 янв
Жертвами экстремальных морозов в США стали 12 человек
23 янв
Холодно, но красиво: Ниагарский водопад частично замерз на границе с Канадой
23 янв
Эйфелеву башню закрыли из-за мощного снегопада — видео
22 янв
Петербуржцам рассказали о «правилах выживания» в крещенские морозы
22 янв
Полиция спасла ребенка, заблудившегося в Красноярском крае в 30-градусный мороз
22 янв
Пострадавших при пожаре на танкерах не могут доставить на берег
22 янв
Видео: Военная техника борется с последствиями циклона на Камчатке
22 янв
Аномальные морозы ожидают жителей Москвы
21 янв
Снежный армагеддон: Из-за снегопадов в США введен режим ЧС

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

21:00
Хлопок произошел во время ремонта в одной из квартир в Балашихе
20:52
Богомолов впервые после избиения Виторганом появился на публике — фото
20:41
Видео: Сергей Лавров «поздоровался» с назойливым микрофоном
20:40
ПАСЕ приняла резолюцию по инциденту в Керченском проливе
20:21
Владимир Путин провел телефонные переговоры с Николасом Мадуро
19:57
Видео: В Нальчике неизвестные напали на патруль ДПС и тяжело ранили полицейского
19:53
Самый мощный снегопад сезона придет в Москву на выходных
19:46
Видео белорусской претендентки на «Евровидение-2019» взорвало сеть
19:35
Матвиенко открыла новый комплекс зданий УМВД в исторической части Петербурга
19:24
Обнародована зарплата чиновницы, заявившей о ненужности денег матерям, родившим после 30
18:52
Захарова уличила Чубайса в просмотре «Дома-2»
18:21
Киевский суд приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы
18:16
Фото: Украинские СМИ перепутали российского эксперта с Николасом Мадуро
17:59
«Ленрезерву» вручили экземпляр газеты «Известия» с публикацией о полном снятии блокады
17:55
Суд обязал Цеповяза отдать бывшей жене 4 миллиона рублей
17:45
Собчак впервые публично обратилась к Виторгану после его драки с Богомоловым
17:36
Невменяемый петербуржец остановил работу метро, усевшись на рельсы — видео
17:31
Репортаж: беженцы из Идлиба рассказали о жизни в захваченной провинции
17:24
«Дератизация» — за что задержали мэра Нефтеюганска Сергея Дегтярева
17:23
«Нет тут скидок»: Эдгард Запашный сходил на шопинг с тигром

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

21 января

Сколько продлятся холода в европейской части России

20 января

Синоптик центра Фобос: Россию накроют арктические морозы

21 января — День инженерных войск России
25 января — День штурмана ВМФ России
27 января — день снятия блокады Ленинграда
27 января — Международный день без интернета

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Освобождению Ленинграда — 75 лет

Памятные мероприятия, посвященные 75-летию полного освобождения Ленинграда от блокады, пройдут 26 и 27 января. Пятый канал меняет сетку вещания.

5-tv.ru

Цифры дня

«Свои» объединили российских телезрительниц!

22 января показ детектива «Свои» в вечернем прайме собрал у экранов 12,7% телезрительниц России в аудитории «Женщины 25-54». Это вновь принесло Пятому первое место среди всех федеральных телеканалов!

Для рекламодателей

Пресса о компании

«Завязала» ли Дана Борисова и другие светские сплетни

Воскресное утро на Пятом канале уже традиционно воспринимается зрителями как время откровений звезд. И это правда…

5-tv.ru

Реклама