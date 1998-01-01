Самый мощный снегопад сезона придет в Москву на выходных

Настоящий снежный коллапс ждет столицу 26 и 27 января. В городе пройдет самый сильный снегопад за эту зиму. Информация о прогнозе погоды на выходные в Москве появилась на сайте «Метеоновости».

— В субботу малооблачный морозный антициклон отступит на восток, под натиском облачных циклонов с запада и юга. Начнет сыпать снег, местами сильный, усилится ветер с порывами до 15 м/с, поднимется метель. И такая ненастная погода удержится все воскресенье, — цитирует издание «Экономика сегодня» синоптиков.

Сильный снегопад за зиму 2018–2019 года накрывал Москву лишь один раз — 6 декабря. Тогда за сутки в столице выпало сразу 10 миллиметров осадков.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что во власти сильного снегопада оказалась и Северная столица России — Санкт-Петербург.