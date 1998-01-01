Порошенко оценил возможность захвата храмов УПЦ

Петр Порошенко, комментируя возможность захвата храмов Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ), заметил, что «всему свое время».

Видимо, после подписания томоса об автокефалии новоиспеченное религиозное объединение почувствовало полную свободу. Порошенко, который активно поддерживает Объединенную раскольническую церковь Украины, даже не пытается скрыть планы по захвату приходов УПЦ.

— И когда кто-то ожидал, что тут же первыми действиями будет штурм лавр, передача всего — нет. Всему свое время, и не надо это ускорять, мы дали возможность всем сделать свой выбор, — заявил глава Незалежной в интервью каналу «Украина».

При этом украинское правительство клятвенно обещало не вмешиваться в церковные дела, но регулярно забывает о своем обещании, отмечает издание «Экономика сегодня».

О планах по присвоению себе церквей УПЦ говорил и экс-глава раскольнического религиозного объединения Филарет. Мужчина утверждал, что сделать это можно при помощи нового закона, принятого Верховной Радой. Согласно этому документу, УПЦ обязана перерегистрироваться и сменить название, чтобы в нем отображалось подчинение московскому патриарху. Филарет рассчитывал на то, что УПЦ откажется подчиняться новому закону — тогда она потеряет права на владение храмами, которыми впоследствии завладеют раскольники.