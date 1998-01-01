Филарет рассказал, как Киев приберет к рукам Киево-Печерскую лавру

Бывший глава раскольнической Украинской православной церкви, вошедшей теперь в объединенную автокефальную ПЦУ Филарет (Денисенко) рассказал, как киевские власти отберут у Московского патриархата Почаевскую и Киево-Печерскую лавры и другие храмы. По его словам, механизм разработала и приняла Верховная Рада. Теперь этим законом и нужно воспользоваться.

— Насилие мы отбрасываем сразу, только законными методами. Рада приняла механизм, как община может перейти к Украинской православной церкви. Они должны, пользуясь этим законом, собрать братию. Соберется. Обстоятельства заставят. Если они должны будут перерегистрироваться в Российскую православную церковь, а они не захотят, тогда они не будут иметь права юридического лица. А не будут иметь права юридического лица — лишатся много чего. В частности и Лавры. Придется. Бог создаст условия, и им придется. И я в это верю и убежден, что это будет, — сказал Филарет в интервью украинскому телеканалу TCH.

Ранее Пятый канал сообщал, что Верховная Рада приняла 20 декабря закон, который обязывает Украинскую православную церковь (УПЦ) сменить каноническое название, добавив в него указание на принадлежность к Московскому патриархату.