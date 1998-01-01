«Никто не забыт, ничто не забыто»: Россияне чтят память жертв блокады Ленинграда

Прежде всего в эти дни жители и гости Петербурга отдают дань памяти жертвам блокады. 26 января в 11:00 одновременно на нескольких кладбищах: Серафимовском, Смоленском, на Невском воинском и, конечно, на Пискаревском, — после минуты молчания здесь началась траурная церемония.

До сих пор не установлено, сколько точно человек погибло в осажденном городе. На Нюрнбергском процессе звучала цифра 620 тысяч человек. По современным подсчетам — до полутора миллионов. Подавляющее большинство жертв блокады захоронены на Пискаревском мемориальном кладбище, самом большом в Европе.

Для петербуржцев это — второй День победы. С самого утра люди идут сюда, к памятнику «Родина-мать». «Никто не забыт, ничто не забыто», — эти скорбные строки Ольги Берггольц, которая сама провела в осажденном городе 900 страшных дней, выбиты на мемориальной стене на Пискаревском кладбище. Это самое крупное в мире захоронение, созданное в годы войны. Здесь нет крестов, нет имен и фамилий — только большие братские могилы, по сути, траншеи. Ленинградцев хоронили каждый день, хоронили тысячами. Если посмотреть архивы, становится жутко. Например, 20 февраля 1942-го на кладбище доставили 10 тысяч человек. И лишь три процента жителей города погибали от бомбежек и артобстрелов. 97% — это жертвы холода и голода. Именно на зиму на зиму 41-42 годов пришлась самая страшная страница в истории блокадного города. Именно в это время погибло больше всего людей. В городе стояли страшные морозы: -32 градуса. Не было отопления, электричества, запасы продовольствия стремительно таяли. В городе вводят норму хлеба — 125 грамм. Люди начинают есть клей, кору, кожаные ремни. Медики все чаще ставят диагноз — дистрофия. А к новому году все чаще у людей ставят диагноз — сошел с ума, опять-таки от голода.

— Мы варили ремешки папины. Потом мы с мамой, с Театральной (площади — прим. ред.) в Обухово ходили пешком. Там нам дали один раз кошку, и давали колоски. А мама относила туда какую-нибудь тряпочку, и все.

— Хлеб, конечно нам выдавали понемногу, по маленькому кусочку, хлеб был не очень хорошего качества, но все равно ели. Заваривали муку обойную, короче говоря, что попадалось, что оставалось. Какие-то запасы были еще, с войны, а так конечно было очень тяжело. Как мы выжили, пока не открыли ладожскую «Дорогу жизни», — вспоминают жители блокадного Ленинграда.

В это же самое время в пригородах, в окопах сидят сытые немцы, их полевая кухня работал исправно. Гитлер, который поначалу хотел стереть Ленинград с лица земли, решил взять паузу, подождать пока город вымрет. Срок дали небольшой — думали что к весне 42-го Ленинград сдастся. Но не тут-то было, защитники Ленинграда совершили настоящий подвиг, выстояли. Их мужество оказалось сильнее вражеских атак. 26 января на братские могилы приносят хлеб и конфеты — это многолетняя традиция. У вечного огня, на Пискаревском кладбище встречаются жители блокадного Ленинграда и ветераны. Несмотря на мороз и пронизывающий ветер они здесь — это их долг. И конечно, что особенно отрадно, идут петербуржцы, целыми семьями, чтобы сказать этим героям «спасибо». Через несколько минут начнется траурная церемония, прозвучит блокадный метроном. «Никто не забыт, ничто не забыто», — это не пустые слова. Петербург помнит своих героев, а вместе с городом на Неве и вся страна.

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