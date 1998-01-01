«Безобразное высказывание» — блокадница о статье немецкой журналистки

, 18:17 Интервью 353

Уроженка блокадного Ленинграда Жанна Киселева выразила сожаление, что не имеет возможности познакомить Сильке Бигальке со свидетелями страшных событий военных лет.

Фото, видео: ТАСС, Пятый канал

Председатель Общества жителей блокадного Ленинграда Калининского района Петербурга Жанна Киселева прокомментировала высказывание немецкой журналистки Сильке Бигальке, которая заявила об излишней героизации событий военных лет.

— Немцы не имеют права вообще этого говорить. Мне кажется, это не этично. Я знаю, что немцы довольно сдержанно относятся к подобным высказываниям, понимая всю ситуацию… Это наше дело, дело тех, кто остался в живых. Мы похоронили всех — мой папа погиб на Невском пятачке в 1943-м году, моя мама была в начале войны донором в летной части. Они сохранили наши жизни, они понимали, что они уходят на фронт умирать… Они шли не для того, чтобы сохранить жизни детей… Ленинград был город-фронт, страшнее, чем фронт. Все солдаты, которые побывали в дни блокады в Ленинграде, говорили, что это во сто крат страшнее, чем фронт! — отметила блокадница.

Жанна Киселева выразила сожаление, что не может лично познакомить немецкую журналистку с жителями блокадного Ленинграда. Ранее заявление Бигальке прокомментировали в Государственной думе и Совете Федерации. 26 и 27 января в Петербурге и Ленинградской области проходят памятные мероприятия, посвященные 75-летию полного снятия блокады Ленинграда.

Ранее Пятый канал рассказывал о пренебрежительной статье в немецкой газете, в которой автор заявила о чрезмерной героизации жителей блокадного Ленинграда.

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